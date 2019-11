Das Blasorchester Laer lädt am kommenden Samstag (9. November) ab 15 Uhr zum Info- und Vorspielnachmittag in die Aula der Werner-Rolevinck-Schule ein. Dort können alle Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene Instrumente ausprobieren und sich über das Ausbildungskonzept des Orchesters informieren.„Die Unterrichtung der Musikschüler erfolgt durch professionell ausgebildete Musikdozenten. Diese und die Verantwortlichen des Orchesters werden sämtliche Fragen zur musikalischen Ausbildung beantworten“, heißt es im Einladungsschreiben des Blasorchesters.

Die Unterrichtsgebühren betragen für wöchentlich 30 Minuten Einzelunterricht 50 Euro monatlich. Die Leihgebühr für die neuwertigen Ausbildungsinstrumente belaufen sich bei Bedarf monatlich auf zehn Euro. Das Ausbildungskonzept dient der Nachwuchsgewinnung der eigenen Orchestergruppen und ist genau dafür ausgearbeitet. So können die Schüler nach rund einem Jahr Einzelunterricht auf dem Instrument direkt in das Vororchester des Blasorchesters einsteigen.

Das Blasorchester hat in seinen Orchestergruppen verstärkt Bedarf für die Instrumente Waldhorn, Tenorhorn, Tuba und Posaune. Diese Ausbildungseinheiten werden deshalb gesondert gefördert und für 40 Euro monatlich bei wöchentlich 30 Minuten Einzelunterricht angeboten.

Am Samstag werden Schüler in Einzel- und Gruppenvorspielen ihre musikalische Leistung präsentieren. Für das leibliche Wohl (Kaffee, Plätzchen und Kaltgetränke) ist gesorgt, versprechen die Gastgeber. Wer an dem Tag verhindert ist, erhält Infos zum Ausbildungskonzept und den Anmeldemöglichkeiten auch im Internet unter www.blasorchester-laer.de oder direkt bei Sonja Treus unter Telefon 3 58 99 41 oder Irina Potthoff unter Telefon 89 30.