Rotkreuzler ehren Mehrfachblutspender

Laer/Holthausen -

Zahlreiche Mehrfachspender ehrte der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Laer, Stefan Thiemann, während einer Feierstunde im Haus Rollier. Gemeinsam mit dem Blutspende-Referent Jürgen Schwering-Korves dankte er den Bürgern für ihre und den Helfern des DRK für ihren Einsatz. Die nächste Gelegenheit zur Blutspende für die Bevölkerung in beiden Ortsteilen bieten die Termine am 2. Dezember (Montag) im Pfarrheim St. Marien in Holthausen und am 3. Dezember (Dienstag) in der Werner-Rolevinck-Schule in Laer, jeweils von 16 bis 20 Uhr.