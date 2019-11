40 Prozent werden gebraucht

Schwerpunktthema während der letzten Bürgersprechstunde von Peter Maier bei Daßann war die Versorgung des Ortsteils Holthausen mit Gasleitungen. Im Zuge des Radwegebaus von Laer nach Holthausen besteht die Option, auch eine Gasleitung zu verlegen. Bereits Anfang des Jahres gab es dazu eine Infoveranstaltung. Ob es nun zum Bau der Leitung kommt ist zurzeit noch ungewiss.

Das ausführende Unternehmen „ Gelsenwasser Energienetze“ schrieb 150 Haushalte an, um das Interesse an einem Anschluss auszuloten. „Wir würden 850 000 Euro in die Hand nehmen“, erläuterte Diplomingenieur Manfred Hochbein, Leiter der Betriebsdirektion Münsterland von Gelsenwasser. „Daher brauchen wir eine Anschlussquote von mindestens 40 Prozent, was rund 60 Haushalten entspräche“, so der Experte weiter.

Momentan haben rund 30 verbindlich ihr Interesse bekundet. „Es muss jeder mit sich selbst abmachen, ob er angeschlossen werden möchte. Wir drängen keinem etwas auf“, betonte Hochbein. Sein Kollege Frank Bielert, Planung, begleitete ihn, um ebenfalls auf Fragen reagieren zu können. Zusätzlicher Anreiz ist eine besonders günstige Anschlussgebühr von 50 Euro. Dieses mehrfach verlängerte Angebot soll noch bis zum März 2020 bestehen bleiben.

Jetzt müssen sich die Holthausener weiterhin darüber klar werden, welche Energieform sie für ihre Heizungen bevorzugen. „Wir machen zurzeit die Bestandsaufsnahmen und stehen nicht unter Zeitdruck“, sagte Hochbein. Wann es konkret zum Bau des Radweges kommt, ist momentan auch noch nicht klar.

„Zurzeit ist noch ein rechtliches Problem zu klären“, so Bürgermeister Maier. In zirka drei Wochen soll sich Näheres zur Zeitschiene sagen lassen.

Ging es ab 20 Uhr um den möglichen Gasleitungsbau, so begann der Abend schon eine Stunde früher mit der Bürgersprechstunde Maiers. Zunächst informierte Diplomingenieur Stefan Wesker, Fachbereichsleiter Infrastruktur und Bauen, über diverse Themen wie neue Bauflächen in Holthausen. „Wir sind in intensiven Verhandlungen“, so der Bürgermeister. Hinsichtlich von Details verwies Wesker auch auf das Internet-Informationssystem der Gemeinde.