Beliebte Tradition wirkt verbindend

Dort wurde mit der Unterstützung vieler Helfer die legendäre Geschichte von der Teilung des Mantels aufgeführt. Zum Abschluss verteilten die Akteure Brötchen an die Kinder, die diese mit anderen teilen sollten.

Seit Jahrzehnten veranstaltet die Kolpingsfamilie in Laer federführend den traditionellen Martinsumzug. „Martinsumzüge finden in Deutschland seit Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts statt. In Laer nehmen seit Jahrzehnten, jährlich zwischen 300 bis 500 Mitbürger an dem traditionellen Umzug durch das Dorf teil“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Die Legende des St. Martin erinnert an die soziale Verpflichtung der Gesellschaft, auch Schwache und Benachteiligte zu unterstützen. Dabei wird insbesondere dem Nachwuchs im Kindergarten- und Grundschulalter das Prinzip der Nächstenliebe durch das Teilen des Brotes, als Sinnbild für den Mantel des St. Martins nahegebracht.

Bei der Durchführung des Umzugs wird die Kolpingsfamilie von einer Vielzahl von Vereinen und Institutionen unterstützt. Neben der Jugendfeuerwehr und dem Blasorchester sind dies die Pfarrgemeinde, das Rote Kreuz, der Reit- und Fahrverein, Kindergärten, Gemeindeverwaltung, das Straßenverkehrsamt sowie freiwillige Darsteller und Aufbauhelfer für die Aufführung auf dem Dorfplatz. Der Brauch des Martinsumzugs in Laer bringt aber nicht nur verschiedene Vereine zu einer gemeinsamen Aktivität zusammen. Durch die große Beteiligung aus der Bevölkerung hat dieser auch generations- und konfessionsübergreifend einen sehr integrativen Charakter.

Der Martinsumzug ist auch nicht nur bei den Laerer Kinder beliebt. Auch aus den Nachbarorten kommen in jedem Jahr junge Familien mit ihren Kindern, um bei dem feierlichen Umzug mitzugehen.