Dr. Marie-Christin Stollner folgt für Dr. Verena Zimmer

„Nach langjähriger Vereinsarbeit des bisherigen Vorstands für die Schule und für Laer war die Zeit für einen Wechsel gekommen“, erklärte Dr. Verena Zimmer , die dem Verein seit November 2015 als Vorsitzende geführt hat. Der bisherige Vereinsvorstand hat im Rahmen der turnusmäßigen Vereinswahlen eine Neuwahl angeregt.

Die bisherige Schatzmeisterin Elisabeth Moser-Emmerich wird das Ehrenamt auch in den kommenden zwei Jahren begleiten. Der Verein dankte dem ehemaligen Vorstand für die reibungslose Übergabe der Ämter.

Der Verein blickt erneut auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. So hat man wie auch in den Jahren zuvor zahlreiche Projekte für die Schüler finanziert und Aktionen durchgeführt, die bereits fester Bestandteil im Veranstaltungskalender des Ewaldi­dorfs sind. Besonders stolz ist das Gremium auf die Installation einer Beschallungsanlage in der Grundschule, die Theater- und Musikprojekte sowie Schulfeiern auch akustisch aufwertet.

Der neu gewählte Vorstand freut sich, die erfolgreiche Vereinsarbeit fortzusetzen und gemeinsam mit Sponsoren, Unterstützern und Helfern weiterhin die Bildung an der Werner-Rolevinck-Grundschule zu fördern.