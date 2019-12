Ein ebenso anspruchsvolles Rahmenprogramm mit Gruppentänzen, Jazz- und Steppeinlagen begeisterte das Publikum. Natürlich bekamen auch die Zuschauer Gelegenheit, selbst zu tanzen. In Frankreich lässt man sich da nicht lange bitten und stürmt ad hoc die Tanzfläche. Die Freunde aus dem Ewaldidorf taten es ihnen gleich. Den Empfang für die kleine deutsche Gruppe gestalteten die Gastgeber wieder besonders herzlich.

In Lothringen gibt es für die Besucher aus Deutschland immer wieder Neues zu entdecken. Diesmal wurde das Schloss „Le Chateau de la Grange“ (nahe Thionville) besichtigt, das noch bewohnt ist und dessen Räumlichkeiten sogar für Festlichkeiten angemietet werden können.

Besonderen Anlass zu Hoffnung auf neuen Wind in Sachen Austausch mit Jugendlichen gibt die Neubesetzung der Kirchengemeinde von Guénange. Mit Abbé Martin und der neuen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Viviane Furgala werden Projekte mit der KLJB und den Pfadfindern angestrebt. Erste Sondierungsgespräche konnten schon geführt werden. Das Jugendlager in den Sommerferien mit deutschen und französischen Jugendlichen soll wie geplant in der Partnergemeinde Badersleben stattfinden.

Zudem haben sich neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der französischen Musikschule ergeben.

Wer an einem Austausch oder der Arbeit des Freundeskreises Guénange interessiert ist, sollte zu den Veranstaltungen kommen oder kann sich unverbindlich bei Bernhard Potthoff unter Telefon 12 40, Annette Hagemann unter Telefon 83 77 oder bei Maria Hinnemann unter Telefon 4 99 melden.