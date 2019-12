Zuhörer lassen sich verzaubern

Wie sehr die Laerer die Auftritte ihres Blasorchesters zu schätzen wissen und welchen Stellenwert die Musikgruppe in der Gemeinde genießt, zeigte sich beim Weihnachtskonzert am Sonntagabend. So applaudierten die zahlreichen Besucher bereits, als die 60 Akteure ihre Plätze im Chorraum der Pfarrkirche St. Bartholomäus einnahmen.

Zunächst eröffneten das Haupt- und Jugendorchester mit dem Lied „Zu Bethlehem geboren“ die Darbietung. Danach stellte Fin Petersen die Beiträge des Jugendorchester vor, die unter der Leitung von Sarah Niehues spielten. Mit den Stücken „A Winter Celebration“, „Hark! The Herald Tubas Sing“ mit dem Solisten Nils Blomberg und „Themes from The Nutcracker“ stellten die Musiker ihr Können unter Beweis und erhielten den verdienten Applaus dafür.

Dann erhob Dirigent Björn Schlüter den Taktstock und mit einem Mal war die Kirche vom Klang der Trompeten, Querflöten, Klarinetten, Saxofone und den anderen Instrumenten erfüllt. Das Hauptorchester begann mit dem Stück „Festival Overture“ von Hans van der Heide. Da es als Auftragskomposition speziell für Wettbewerbe und Wertungsspiele erstellt wurde, gibt es neben fanfarenartigen und rhythmisch kontrastreichen Teilen auch sehr schöne melodische Passagen.

Danach ertönte, gesungen mit den Zuhörern, das Adventslied „Macht hoch die Tür“. Dann stellten Mareike Jahn, die zusammen mit Marie Niehues durch das Programm führte, das Stück „Adagio“ aus dem Klarinettenkonzert KV 622 vor. Dabei handelt es sich um eines der letzten Werke von Wolfgang Amadeus Mozart. Es wurde vor 228 Jahren komponiert. In diesem Adagio aus dem Klarinettenkonzert brillierte Philipp Hagenhoff als Solist.

Besinnlicher wurde es , als Mareike Jahn die Weihnachtsgeschichte vom „Engel Fidor auf der Welt“ vorlas. Dieser schaffte es auf seine eigene Art und Weise aus hektischen Menschen in der Adventszeit alle zu einer ruhigen und gesegneten Weihnachten zu führen.

Eines der berühmtesten Pop-Weihnachtslieder „All I want for Christmas is you” von Mariah Carey trug die Sängerin Christina Hapers vor. Dananch wurde das Stück „Von guten Mächten treu und still umgeben“ anmoderiert. Es ist ein geistliches Gedicht des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer.

Zum weiteren Mitsingen wurden die Zuhörer aufgefordert, als das Weihnachtslied „Es ist ein Ros entsprungen“ erklang. Die bekannten Lieder „O Tannenbaum“, „Alle Jahre wieder“ und „Süßer die Glocken nie klingen“ wurden anlässlich eines Weihnachtskonzertes im deutschsprachigen Teil Belgiens in das Stück „A German Christmas“ verfasst. Bei diesem einfachen, schnörkellosen und stimmungsvollen Weihnachtsmedley summten die Zuhörer mit.

Mit dem Gruß auf schwedisch „Det är dags att säga adjö. Vi hoppas att du gillade vår konsert och vi träffas snart igen“, verabschiedete sich Marie Niehues von den Zuhören und bedankte sich für den sehr guten Besuch. Sie wies auch schon auf das 20. Frühjahrskonzert „Best-Of“ hin, das am 28. März stattfinden wird.

Zum Abschluss sang noch einmal Christina Harpers in schwedischer Sprache aus dem Stück „Gabriella`s Song“ aus dem Kinofilm „Wie im Himmel“.

Mit dem „Hannoverschen Zapfenstreich“ und „Tochter Zion“ als Zugaben verabschiedete sich das Blasorchester. Dabei spielte die Gruppe der Trompeter von der Orgelbühne.

Während des Konzertes wechselte jeweils das Licht in der geschmückten Kirche. Ein prächtiges Farbenspiel im Chorraum, das den stimmungsvollen Stücken der Musiker noch einmal eine besondere Note gaben. Für die Illumination des Gotteshauses ist schon seit vielen Jahren René Landvogt verantwortlich.