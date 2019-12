Rotkreuzler suchen Verstärkung

Zur Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins im Haus Rollier begrüßte Vorsitzender Stefan Thiemann besonders den stellvertretenden Bürgermeister Gerrit Thiemann, Gemeindebrandinspektor Stephan Rikels und Daniel Borgmann von der Freiwilligen Feuerwehr Laer sowie den stellvertretenden Kreisrotkreuzleiter Sascha Hanke. Sie bedankten sich bei den Mitgliedern des Ortsvereins für ihr ehrenamtliches Engagement und den Einsatz vor Ort.

Der Vorsitzende berichtete von der Problematik, ehrenamtliche Mitglieder für die Durchführung der Erste-Hilfe-Lehrgänge zu gewinnen. Auch für die Gruppenleitung des Jugendrotkreuzes sucht der DRK-Ortsverein dringend Verstärkung.

„Diese Aufgaben liegen uns besonders am Herzen, da uns diese Bereiche eine besondere Nähe zur Bevölkerung und zu den Laerer Unternehmen schaffen, welche wir sehr schätzen“, betonte Stefan Thiemann.

Die Jahresberichte der einzelnen Gruppenleiter machten deutlich, dass der DRK-Ortsverein eine kleine, aber aktive Gruppe ist.

Die vom Schatzmeister Johannes Efker geführte Kasse wurde von Anika Hohage und Wiebke Niehues geprüft. Trotz der hohen Ausgaben im vergangenen Jahr weist die Kasse noch einen guten Stand auf.

Der Blutspende-Beauftragte Reinhard Prosotowitz gab zu bedenken, dass die Blutspenderzahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken sind.

Die Wahlen zeigten, dass die Mitglieder mit den Verantwortlichen an der Spitze des Ortsvereins zufrieden sind. So wurden die seit 2016 amtierenden Vorstandsmitglieder Stefan Thiemann als Erster Vorsitzender, Klaus Knitt als Zweiter Vorsitzender, Johannes Efker als Schatzmeister und Silke Böckenholt als Schriftführerin einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Zum Abschluss der Versammlung wurden Anne-Kathrin Lülff, Wiebke Niehues, Mechtild Vahlhaus, Margret Brüggemann und Silke Böckenholt für ihre fünfjährige sowie Ursula Maase für ihre 15-jährige Mitgliedschaft im DRK-Ortsverein geehrt. Ihnen überreichte der Vorsitzende jeweils einen Blumenstrauß.