Zahlreiche leuchtende Kinderaugen gab es am letzten Verkaufstag in diesem Jahr im Caritas-Lädchen „Hand in Hand“ in der Pohlstraße 3 zu sehen. Dort bot das Team rund um Marianne Holstein erstmals eine Weihnachtsverlosung nur für Kinder an, um ihnen die Vorfreude aufs Fest noch zu versüßen. Jeder Junge und jedes Mädchen, das an diesem Tag in das Lädchen kam, durfte ein Los ziehen. Diese waren schnell vergriffen und dann wurde mit Spannung die Auslosung erwartet. Die anschließende Bescherung nahm dann Caritas-Ausschuss-Mitglied Renate Volkermann vor.

„Wir bedanken uns auch recht herzlich bei den Sponsoren, der Firma Schreibwaren Kuse und dem Fachmarkt Zwiener, für die großzügigen Spenden“, heiß es seitens Veranstalter. Ohne diese Sachpreise sei die Premiere-Veranstaltung, die beim Nachwuchs natürlich sehr gut ankam, nicht möglich gewesen.

Das Caritas-Lädchen „Hand in Hand“ und die Kleiderkammer im Keller des Pfarrzentrums bleiben über den Jahreswechsel übrigens bis einschließlich 9. Januar (Donnerstag) geschlossen. Ab dem 10. Januar (Freitag) stehen die Türen dann wieder jeweils dienstags und freitags von 15 bis 17 Uhr für die Kunden offen. Dann warten die Helfer des Caritas-Ausschusses wieder auf Besucher.

Zu günstigen Preisen kann man im Lädchen gut erhaltene Kleidung, Haushaltsgegenstände, Spielsachen, Bücher und vieles mehr bekommen.