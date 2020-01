KLJB nimmt über 20 Neulinge in ihre Reihen auf und lädt zur ersten Aktion in 2020 ein

Laer -

Die Katholische Landjugendbewegung Laer ist erfolgreich in das neue Jahr gestartet. So konnte sie beim ersten Treffen in 2020, das in der Pfarrkirche St. Bartholomäus begann, mehr als 20 neue Mitglieder in ihre Reihen aufnehmen.