Wärmeverluste besser sichtbar machen

Horstmar/Laer -

Durch unbekannte Wärmelecks an Häusern dringt oft wertvolle Wärme nach außen. Undichte Fenster, fehlende oder schlechte Dämmung von Außenwänden und Heizkörpernischen oder am Dach: Nur wer die energetischen Schwachstellen kennt, kann sein Wohnhaus effizient sanieren. Darauf weist die Gelsenwasser-Energiemarke Erenja, die eine Gebäudethermografie-Aktion startet, in einer Pressemitteilung hin.