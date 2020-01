Concordia-Piraten stechen in See

„Er ist der Prinz aus dem Elferrat“, kündigte der scheidende Prinz Christoph I. seinen Nachfolger an. Witzig; War Frank II. Mitglied des Elferrates in 2019, so ist Christoph I. dies mal Teil des Elferrates in der neuen Session. „Ich muss sagen, dass sind schon steile Karrieren, die bei den Concorden möglich sind“, betonte Frank II. bei seiner Antrittsrede. „Letztes Jahr im Elferrat stehe ich nun hier als Prinz parat.“ War seine Prinzessin Gaby I. wohl zunächst skeptisch, so stimmt sie jetzt mit ein: „Stürzen wir uns gemeinsam ins Prinzenabenteuer!“

Zur Filmmusik der legendären „Piraten der Karibik“ stürmte der Elferrat in den Saal beim „Holskenbänd“, ganz eindeutig auf den Spuren des gefürchteten Seeräubers Klaus Störtebecker und des Filmlieblings Jack Sparrow.

Für zwei Karnevalskomi­tee-Mitglieder war die Zeit des Abschieds gekommen. Mario Kölking und Georg Dreckmann setzten ihre Narrenkappe ab. „Ich finde es toll, dass wir mit Sebastian Pliete, Michael Börger und Tobias Pliete drei junge, engagierte Leute gefunden haben,“ so Kölking. „Ihr werdet den Karneval der Concorden weiter voranbringen, das ist gut“, betonte er. „Es war eine schöne Zeit, wir haben das Amt vor neun Jahren übernommen und danken allen für ihr Vertrauen“, hob Dreckmann hervor.

Rasant wurde es, als die Tanzgarde „Burgsternchen“ der Schützenbruderschaft St. Katharina einmarschierte. Sie legte einen atemberaubenden Showtanz aufs Parkett und wurde nur nach einer Zugabe wieder aus dem Saal gelassen.

Zum Karnevalsauftakt verabschiedete das Komitee die „alten“ Funken Luisa Wernsmann, Birthe Bröker, Pauline Ewers und Franziska Leder. Willkommen hieß es die Funkenmariechen Greta Wernsmann, Pia Göcking, Lina-Marie Brunner und Odila Becks.

Der Abend begann mit dem traditionellen Neujahrsempfang der Concorden, dessen Höhepunkt das „Pritschloan-Ritual“ war. Dabei schenkten König Klaus Grothe, Scheibenkönig Franz Bernhard Ribbers, der scheidende Prinz Christoph Heising und der Ehrenvorsitzende Karl Frenking Hochprozentiges aus. Derweil schmetterten die Concorden-Mitglieder mit kräftigen Stimmen das Lied „Droben auf Grunewald Heide“.