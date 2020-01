„Auf in die Freiheit“

Grundschule verabschiedet Rektorin Ingrid Hajou und Lehrerin Ulrike Löwner in den Ruhestand

Laer -

Eins ist gewiss: Rektorin Ingrid Hajou wird den Schülern, dem Kollegium, den Eltern, den Mitarbeitern und allen Kooperationspartnern, die mit der Werner-Rolevinck-Schule zusammenarbeiten, schmerzlich fehlen. So hat sie während ihrer zehnjährigen Amtszeit deutliche Spuren hinterlassen und äußerst segensreich gewirkt. Das wurde während der beeindruckenden Abschiedsfeier deutlich, zu der sich eine große Festgemeinschaft am Freitag in der Aula versammelt hatte. Zuvor hatten dort die Kinder nicht nur ihrer Schulleiterin, sondern auch Lehrerin Ulrike Löwner mit einem bunten Programm Ade gesagt.