Laer -

„Das ist ein tolles Ergebnis“, freuten sich Pastor Andreas Ullrich und Dietmar Prinz vom „Haus Veltrup“ während der Übergabe des Geldbetrages an den Kassenwart der Kindertagesstätte Löwenzahn, Maik Dahlmann. Immerhin waren an den vier Charity-Freitagen an der Rentierbar im Advent 1925 Euro zusammengekommen. Zu diesem Ergebnis hatten entscheidend die zahlreichen Helfer beigetragen, die jeweils den Ausschank hinter der Theke übernommen hatten.