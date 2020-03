Toben, Klettern, Spielen – Spaß haben“, hieß es am Sonntagvormittag in der großen Turnhalle an der Sportallee. Dorthin hatte der TuS Laer 08 die ganze Familie zum gemeinsamen Sporteln eingeladen. Die Resonanz war wie immer erfreulich: 120 Sportfreunde kamen zum letzten Termin in dieser Saison vorbei.

Dank der Sportpauschale stehen den Teilnehmern seit Beginn der Saison neue Sportgeräte zur Verfügung, die das Spielen und Toben noch abwechslungsreicher gestalten.

Die originellen Aufbauten werden von allen Altersgruppen bespielt, besprungen und beklettert.

„Die ganze Sporteln-Saison ist gut verlaufen“, zeigt sich das Orga-Team in einer Pressemitteilung bestens zufrieden. Zusammen mit Anne Damer, Ines Brinkmann, Andrea Brebaum, Silke Heymann, Janine Thoma, Maure Ananthavadivel und Saskia Wernsmann bereiteten sie das Sporteln einmal pro Monat (von November bis März) vor.

„Wir haben in Laer auch das Glück, von den Männern Georg Wolff, Mark Messing und Dirk Voss unterstützt zu werden. Wenn beispielsweise Geräte aus der kleinen Turnhalle herüber geschafft werden müssen und das große Trampolin aufgebaut wird, ist jede starke Hand willkommen“, so die Verantwortlichen.

Beim Sporteln gewinne nicht nur die Gesundheit, sondern – mit etwas Glück und Durchhaltevermögen – auch die ganze Familie. Beim Gewinnspiel konnten aktive Familien am Ende der Saison tolle Preise abräumen. So wie an diesem Wochenende haben sieben Familien ihre Preise entgegengenommen.

Das Team freut sich bereits jetzt schon auf die neue Sporteln-Saison, die am 8. November startet.