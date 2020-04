Keine Veranstaltungen, keine Schülerbeförderung – auch die Taxibranche hat es in Corona-Zeiten nicht leicht. Auch Svenja Schöpker , Geschäftsführerin der Taxi Schröder GmbH musste für ihr Unternehmen, in dem insgesamt 25 Mitarbeiter beschäftigt sind, Kurzarbeit anmelden. „Wir haben kaum noch Fahrgäste.“ Doch Schöpker und ihr Team wollen trotzdem nicht tatenlos bleiben und einen kleinen ehrenamtlichen Hilfsbeitrag in dieser schwierigen Zeit leisten.

Freie Kapazitäten

„Unser Unternehmen ist durch die aktuelle Einschränkung unserer Wirtschaft und der Entschleunigung unseres alltäglichen Lebens stark betroffen, aber dennoch haben einige Kapazitäten frei, die wir gerne sinnvoll nutzen möchten. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, einen kostenlosen Einkaufsservice für kranke und ältere Mitmenschen aus Laer einzurichten“, berichtet die Geschäftsführerin.

Quarantäne

Wer zur Risikogruppe gehöre oder aufgrund seines vorangeschrittenen Alters, einer Krankheit oder vielleicht sogar aufgrund einer Quarantänemaßnahme nicht einkaufen gehen könne oder wolle und nicht die Möglichkeit habe, auf Verwandte oder Bekannte zurück zu greifen, kann sich gerne telefonisch an Taxi Schröder unter wenden.

„Wir kaufen auf Wunsch Dinge des täglichen Bedarfs ein und holen Medikamente aus der Apotheke“, erklärt Svenja Schöpker. Ein einfacher Anruf unter Telefon 0 25 54/7 77 genüge. Weitere Hilfsangebote aus Laer sind auf der eigens eingerichteten Internetseite zu finden. Dort gibt es auch Tipps zum Online-Shopping.