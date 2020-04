Christa Kiwitt ist keine Hellseherin. Aber was ab kommender Woche in ihrem Friseursalon an der Kirchstraße los sein wird, das weiß die Meisterin ihres Faches schon heute. „Der Laden ist voll“, sagt die 32-jährige Besitzerin des Geschäfts „Blömer Friseure“ beim Blick in den Terminkalender.