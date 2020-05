Palitha Löher will Bürgermeister von Laer werden

Das Wohl des Ewaldidorfs und seiner Bewohner liegt ihm nach wie vor sehr am Herzen. Deswegen tritt Palitha Löher am 13. September zum zweiten Mal zur Bürgermeisterwahl in Laer an. Das kündigt der 48-Jährige während einer Pressekonferenz an, in der es um die Frage geht, wie die örtlichen Parteien ihren Wahlkampf in Zeiten der Corona-Krise gestalten.

„Einen Haustürwahlkampf wird es nicht geben“, erklärt der Familienvater zweier erwachsener Töchter. Diese Tatsache bedauere er sehr, denn gerade die persönlichen Gespräche mit den Menschen seien seine Stärke. Ging der gelernte Bauzeichner und Hochbautechnicker 2014 noch als Kandidat für Bündnis 90/Die Grünen ins Rennen, tritt er im September als parteiloser Bewerber an. Schon seinerzeit habe er aus Überzeugung seinen Hut in den Ring geworfen, blickt der zurzeit fraktionslose Ratsherr zurück. Auch damals sei es ihm wichtig gewesen, als Bürgermeister für mehr Transparenz zwischen Bürgern, Verwaltung und Politik zu sorgen.

„Das Rathaus sollte offener werden für die Bürgerinnen und Bürger“, meint Palitha Löher, der heute als Fachkraft für Arbeitssicherheit und Casemanager im Bereich Arbeitslosenberatung tätig ist. Neben seinen menschlichen und fachlichen Qualitäten, bringe er auch ein politisches Profil mit, zeigt sich der Kandidat überzeugt, der sich ehrenamtlich in der Kirchengemeinde Heilige Brüder Ewaldi engagiert und stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands ist.

Der Einzelkämpfer, der bereits rund 200 Unterstützungsunterschriften für seine Kandidatur gesammelt hat, lädt alle Vertreter der Politik und die Bürger dazu ein, gemeinsam mit ihm dass Beste für Laer und Holthausen zu machen und bittet sie, ihn parteiübergreifend zu unterstützen.

Themen wie die Förderung der Familien, das Leben im Alter vor Ort, Freizeit und Tourismus sowie die Wirtschaftsförderung und die Außendarstellung von Laer in der Region sind dem Bewerber besonders wichtig.