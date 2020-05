Schützenfest trotz Corona-Krise

Auch in Corona-Zeiten wollen die Vereinigten nicht auf ihr Schützenfest am Fronleichnams-Wochenende verzichten. Allerdings findet dieses wegen der Pandemie in alternativer Form statt. Das kündigen Vorsitzender Lars Bücker und sein Stellvertreter David Potthoff während einer Pressekonferenz auf dem Gelände von Baackmann im Laerer Gewerbegebiet an. Dort soll es ein buntes Unterhaltungsprogramm geben, zu dem die gesamte Bevölkerung eingeladen ist.

„Ziel ist es, das kulturelle Leben in Laer auch aktuell aktiv zu gestalten“, begründet Lars Bücker die Initiative, die vom örtlichen Unter­nehmer-Netzwerk tatkräftig unterstützt wird. Das bestätigen Vorsitzender Klemens Mormann, Martin Sehkorn und Manfred Kluthe, der Mitinitiator von laer-online.de ist.

Mit im Boot sitzt auch BIB-Geschäfsführer Frederick Baackmann. So stellt Baackmann Immobilien und die Bauträger GmbH ihr riesiges Gelände für das Fest-Wochenende zur Verfügung. Auf ihm soll ein Auto-Kino als Veranstaltungsfläche mit Bühne entstehen.

Highlight des mehrtägigen Programms dürfte der Auftritt des Künstlers Rüdiger Hoffmann sein. Die Gastgeber sind stolz, den namhaften „Erstliga-Spieler des deutschen Comedians“ für den 12. Juni (Freitag) gewonnen zu haben. Mit seinem exklusiven Special „Drive in and laugh loud“ wird der Comedy-Star sämtliche Lachmuskeln strapazieren. Der Vorverkauf startet am kommenden Mittwoch (27. Mai). Informationen dazu finden sich auf laer-online.de und auf der Homepage der Vereinigten.

Loslegen möchten die Schützen aber bereits am 11. Juni (Donnerstag). Der Startschuss erfolgt mit einem klassischen Auto-Kino. Filme, Uhrzeiten und Termine für die dazugehörige Ticketvergabe werden noch bekanntgegeben.

Am 13. Juni (Samstag) stehen die Vorzeichen klassisch auf „Schützenfest“. Die Veranstalter werden ihren Mitgliedern das Geschehen corona-gerecht und sicher mit der einen oder anderen Überraschung vor die Haustür liefern. In Form von Spezialpaketen bestehend aus den passenden Getränken, kleinen Extras und einer Zugabe für den guten Zweck werden den Vereinigten Care-Pakete für das persönliche und sichere Schützenfest im eigenen Garten angeboten. Für die Lieferung sorgen Mitglieder des Offizierskorps des Vorstands und gekrönte Häupter. Der Vorverkauf startet in Kürze und erfolgt ebenfalls kontaktlos über laer-online.de.

Neben dem sicheren Einkauf werden die Initiatoren von laer-online.de und die Social-Media-Kanäle der Bruderschaft den Schützen an dem langen Wochenende Möglichkeiten bieten, digital in Kontakt zu bleiben und ihre persönlichen Momente zu teilen. „Für besonders kreative Beiträge werden kleine Wettbewerbe und Prämierungen vorbereitet“, kündigen die Veranstalter an.

Am 14. Juni (Sonntag) geht es dann mit einer Schützenmesse unter freiem Himmel auf der Baackmann-Fläche weiter. Für die musikalische Begleitung sorgt das Blasorchester. Dieses gestaltet auch einen zünftigen Frühschoppen als Auto-Konzert, das an diesem Tag noch folgt.

Weitere Programmpunkte sind noch in der Planung und werden zeitnah angekündigt, erklären die Veranstalter abschließend.