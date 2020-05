50 Familien erwandern 2000 Euro

„Die Aktion ‚ Entenrennen on Tour‘ war ein voller Erfolg“, freuen sich die Verantwortlichen des Fördervereins der Werner-Rolevinck-Schule, die an Christi Himmelfahrt zum alternativen Entenwandern eingeladen hatten, in einer Pressemitteilung. Wie aus dieser weiter hervorgeht, folgten 50 Familien dem Aufruf und legten zu Fuß oder mit dem Rad 800 Kilometer für den guten Zweck zurück.

Pro Kilometer geben die Kreissparkasse Steinfurt, Filiale Laer, und die Volksbank Ochtrup-Laer je einen Euro – und runden die Summe jeweils auf 1000 Euro auf. Insgesamt kann der Förderverein die Grundschule mit 2000 Euro bei der Anschaffung von digitalen Lernkonzepten unterstützen.

„In diesem Jahr sind die Enten richtig rumgekommen, wie die vielen ‚Beweisfotos`zeigen“, bedankt sich Fördervereinsvorsitzende Marie-Christin Stollner bei allen Teilnehmern. Ob durchs Dorf oder die Bauerschaften, über Wald- oder Fahrradwege zu Orten in der (näheren) Umgebung: Die 50 Familien hätten tolle Touren eingereicht.

Dabei seien Strecken von drei bis zu 50 Kilometern Gesamtlänge zusammengekommen. Und bei eigentlich jeder Tour sei eine Ente dabei gewesen.

„Es ist toll zu sehen, mit viel Engagement und Kreativität die Laerer die Aktion unterstützt haben“, betont die Vorsitzende. Das finden auch die Sparkasse und die Volksbank, die kurzerhand das geplante Sponsorengeld von einen Euro pro Kilometer auf insgesamt 2000 Euro aufgerundet haben. Dafür bedankt sich der Förderverein bei den Sponsoren.

Zudem lobt er den besonderen Einsatz des Vereinsmitglieds Manfred Kluthe, der als Ideengeber das diesjährige Entenwandern digital erfolgreich umgesetzt hat.

Als kleines Dankeschön hat der Förderverein unter allen Teilnehmern des Entenwanderns Gewinne verlost. Ein Gutschein von Kuse im Wert von 50 Euro geht an Familie Hillers. Den Gutschein von Al Camino über 25 Euro bekommt Familie Zimmer und den Gutschein für Le Delezie in Höhe von fünf Euro erhält Familie Post.

Auch die Gewinner der Sieben Starter-Enten für das Entenrennen im kommenden Jahr stehen fest und zwar die Familien Reitemeier, Bröker, Brink, Blecker, Dahlke, Buchecker und Heuing, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.