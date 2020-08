Vier Generationen erfolgreich begleitet

Auf stolze 50 Jahre Betriebszugehörigkeit bei der Firma Blomberg Heiz- und Sanitärtechnik in Laer kann Heinz Koths zurückblicken. Der gelernte Heizungsbauer begann am 1. August 1970 seine Ausbildung in dem Unternehmen und hat sich durch seine stetig erweiterten Fachkenntnisse und praktischen Erfahrungen schnell zum Kundendiensttechniker qualifiziert.

Seit 2018 ist der Jubilar im Ruhestand, aber dennoch an zwei Tagen in der Woche für den Betrieb im Einsatz, was Frank Blomberg und so manchen Kunden besonders freut. Während einer kleinen Jubiläumsfeier bedankte sich Frank Blomberg und schaute noch mal zurück auf die Anfänge der bereits seit 80 Jahren bestehenden Firma, die zunächst von Ewald Blomberg und dann von Hans-Jürgen Blomberg geführt wurde.

Nach dem plötzlichen Tod von Hans-Jürgen Blomberg übernahm Frank Blomberg 1998 den Betrieb. Gerade zu diesem Zeitpunkt war ihm Heinz Koths eine große Unterstützung und wichtige Hilfe. Da nun schon die vierte Generation mit Dennis Blomberg – dieser wird im November nach bestandener Meisterprüfung ins Unternehmen einsteigen – in den Startlöchern steht, hat der treue Mitarbeiter nicht nur viele unterschiedliche Heizungstechniken und Produktlinien kennengelernt, sondern auch vier Generationen seine Erfahrung und sein Wissen weitergeben können.

„Heinz Koths hat in den vergangenen Jahren sehr zum Erfolg des Unternehmens beigetragen“, so Frank Blomberg, der sich für den engagierten Einsatz und die Treue bedankt und dem Jubilar noch eine paar schöne Jahre bei bester Gesundheit im Unternehmen wünscht.