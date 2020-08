Edeka punktet bei den Kandidatinnen

Laer -

Auf ihrer Wahlkampftour durch die 24 Kommunen des Kreises Steinfurt machte Birgit Neyer, die noch Chefin der Wirtschaftsförderung des Kreises ist und Landrätin werden will, jetzt in Laer Station. Dort hatte sie eine Verabredung mit Helga Bennink, die Verantwortung als Bürgermeisterin für Laer und Holthausen übernehmen möchte. Am mobilen Infostand der Grünen in der Kartause vor dem Edeka-Krause-Markt standen Helga Bennink und Birgit Neyer interessierten Bürgern für Fragen und Anregungen zur Verfügung.