Ein erster wichtiger Erfolg

Die Bürgerinitiative „Keine weiteren WKA in Kentrup, Holthausen und Umgebung“ hatte – wie sie in einer Pressemitteilung erklärt – bis zum vergangenen Samstag 234 Unterschriften gegen den Bau der drei geplanten Windkraftanlagen in Kentrup vorliegen. Die Initiatoren betrachten dieses Ergebnis als „ersten wichtigen Erfolg“, der deutlich mache, dass die Bürgerinnen und Bürger Holthausens neue Anlagen in Kentrup entschieden ablehnen.

Die zehn Seiten umfassenden Einwendungen der Bürgerinitiative gegen das Vorhaben wurden am 28. September von den anwesenden 30 Mitgliedern der BI verabschiedet (die WN berichteten). Die Sprecherin der BI, Dr. Gudula Ritz , hat diese am Samstag fristgerecht bei der Genehmigungsbehörde des Kreises Coesfeld eingereicht. Die Unterschriften wurden als Kopie in einem Anhang (unter der Bedingung der Berücksichtigung der DSGVO) beigefügt.

Das nächste Treffen der BI findet am 22. Oktober (Donnerstag) um 19 Uhr in der Gaststätte Daßmann in Holthausen statt. Auf der Tagesordnung stehen weitere Aktionen. Neue Mitglieder, die noch nicht unterschrieben haben, sind willkommen, sollten sich aber wegen der geltenden Corona-Bedingungen rechtzeitig unter gudula.ritz@web.de anmelden.