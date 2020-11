Nikolaus legt die Stutenkerle vor die Wohnungstür

Auch wenn die Menschen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auf vieles verzichten müssen, soll ihnen nicht alles genommen werden. Das meinen zumindest der Geschäftsführer des Dorfmarketingvereins, Gerrit Thiemann , und seine Mitstreiter. Sie haben beschlossen, in der Gemeinde Laer eine alternative Nikolaus-Aktion anzubieten. Dabei machen der Heilige Mann und sein Knecht aber nicht – wie sonst üblich – auf dem örtlichen Rathausplatz Station. Vielmehr kommen sie frei nach dem Motto „Nikolaus, komm vor unser Haus“ an die Wohnungs- oder Haustür der Familien, um dort kontaktlos einen Stutenkerl abzulegen. Eltern, die einen solchen für ihren Nachwuchs wünschen, werden gebeten, das per E-Mail an nikolaus.laer@t-online.de oder fernmündlich beim Dorfmarketingverein unter Telefon 0 25 54/91 06 10 spätestens bis zum 1. Dezember (Dienstag) zu melden. Dabei sollten der Name, die Adresse und die Anzahl der Kinder, die beschenkt werden sollen, angegeben werden. Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Helfer, die die Stutenkerle im Namen des Nikolaus verteilen – dabei handelt es sich um Mitglieder der Landjugend und der Jungen Union – wegen den Corona-Schutzverordnungen nicht ins Haus kommen und auch keinen direkten Kontakt zum Nachwuchs suchen werden.