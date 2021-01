Hoffnungsvoll in die Zukunft

Das vergangene Jahr ist für die Kfd Holthausen-Beerlage coronabedingt ohne aktive Treffen zu Ende gegangen. „Es war eine Herausforderung, mit der wir zu Beginn 2020 nicht rechnen konnten“, heißt es in einem Pressebericht des Leitungsteams hinsichtlich der Pandemie, die mit dem ersten Lockdown nicht nur das gesellige Leben lahmgelegt hat.

Rückblickend sei zu erwähnen, dass im Januar die Nachtwächterführung mit Norbert Surmund, noch stattfinden konnte. Nach dem abendlichen Rundgang durch Laer trafen sich die Teilnehmerinnen zum Abschluss in gemütlicher Runde im „ Al Camino “. Im Februar gab es einen Vortrag zum Thema „Mein Herz schlägt für die Kfd“. Dabei gab Bildungsreferentin Ellen Menke-Melgers Informationen über den größten Frauenverband in Deutschland.

Höhepunkt des Jahres und eine der letzten großen Veranstaltungen der Kfd in 2020 war das traditionelle karnevalistische Frühstück an Weiberfastnacht im örtlichen Pfarrhaus. Dort trafen sich die Frauen auch im März in kleiner Runde nach der Gemeinschaftsmesse mit Pastoralreferentin Anne-Marie Eissing, die zum Thema „Fasten ist nicht nur Verzicht“ sprach. Am Weltgebetstag kamen die Mitglieder der Kfd mit Frauen der evangelischen Kirchengemeinde Laer vor Ort zusammen und befassten sich mit dem Thema „Steh auf und Geh“.

Von April bis Ende des Jahres ließ die Pandemie kaum noch Veranstaltungen zu. Lediglich die Gemeinschaftsmessen fanden im Oktober, November und Anfang Dezember unter den gebotenen Abstands- und Hygieneregeln in der Marienkirche statt. Der zweite Lockdown im Dezember brachte die Aktivitäten dann abermals zum Erliegen.

„So beginnt 2021 auch mit einer Zwangspause, um uns gegen die Verbreitung des Corona-Virus zu schützen“, heißt es in der Presseverlautbarung weiter. In dieser weist der Vorstand zudem darauf hin, dass die Mitgliedszeitschrift, die Anfang des Jahres verteilt wird, nicht mehr den Titel „Frau und Mutter“ trägt, sondern „Junia“ heißt. Mit der Namensänderung geht auch eine Modernisierung der Schriften, Grafiken und des Inhalts einher. „Junia“ wird im neuen Jahr sechs mal von den Bezirkshelferinnen verteilt. „Wir sind gespannt, wie sich das neue Jahr entwickelt und blicken hoffnungsvoll in die Zukunft“, so das Kfd-Team.