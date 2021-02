Klare Vorgaben für Präsenzsitzung in der Turnhalle

Die Vorgabe des Bürgermeisters war klar. Coronabedingt sollte die Sitzung des Ausschusses für Schule, Bildung und Sport am Mittwochabend in der kleinen Turnhalle auf keinen Fall länger als 90 Minuten dauern. Gar nicht so leicht, bedenkt man, dass dem Fachgremium unter der Leitung der grünen Ratsfrau Elke Hemling auch die Bereiche Inklusion, Jugend, Familie und Senioren angehören. Ein breites Spektrum, dem es gilt, gerecht zu werden.

Da der zunächst geplante Januar-Termin pandemiebedingt kurzfristig abgesagt worden war, wolle man nun endlich loslegen, erklärte die Vorsitzende, dass die Tagesordnung nur ein rudimentäres Programm enthalte, um dieses im gewünschten Zeitrahmen zu schaffen. So wurde Verwaltungsmitarbeiterin Jutta Zumbrock schnell zur Schriftführerin bestellt und die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger durch die Ausschuss-Vorsitzende eingeführt und verpflichtet.

Anschließend ging es um die Schulwegplanung. Ein Thema, das die Gemeinde, die Schulleitung, die Kindergärten und die Eltern schon lange bewegt. „Es gab schon mehrere Ansätze, um für einen sicheren Schulweg zu sorgen“, erklärte Hemling, die beispielsweise an den Schülerlotsendienst erinnerte, den einige Eltern vor zehn Jahren übernommen hatten. Doch das sei dann irgendwie wieder eingeschlafen.

Um in der Sache besser voranzukommen, hat sich bereits der alte Rat für die Bildung eines Arbeitskreises entschieden, der das Gefahrenpotenzial hinsichtlich verschiedener Probleme untersuchen und einen Schulwegplan erarbeiten soll. Ihm sollen höchstens 15 Mitglieder angehören. Jeweils zwei Personen sind bereits durch die vier im Rat vertretenen Parteien gesetzt. Zudem sollen jemand aus der Schulleitung samt der OGS, jemand von den Kindergärten, der Polizeibezirksbeamte und Niko Schültingkemper mitwirken. Letzt genannter ist selbst Vater sowie Fördervereinsmitglied der Werner-Rolevinck-Schule und hat schon mehrere Vorschläge ausgearbeitet, die im vergangenen Jahr während einer Sitzung erörtert worden waren.

Möglicherweise könne man auch in kleinen Gruppen arbeiten, um beweglich zu bleiben, regte die Vorsitzende an. Endgültig sollen die Mitglieder des Arbeitskreises während der Sitzung des Gemeinderates benannt werden, die am 24. Februar geplant ist.

Seniorenvertreter Johannes Kluck regte an, die generelle Wegführung vor Ort in den Blick zu nehmen und Laer auch für Senioren etwas fußläufiger zu machen. Auch Menschen mit Handicap dürften nicht vergessen werden, hieß es. Damit dem Arbeitskreis auch ein Budget zur Verfügung steht, beantragte die CDU-Fraktion für das Projekt „Sicherer Schulweg“ 4000 Euro im Haushaltsplan für 2021 einzustellen. Ein Vorschlag, dem alle zustimmten.

Vermutlich wegen der fortgeschrittenen Zeit sowie der guten Vorarbeit gab es kaum Fragen zum Haushalt. Dabei stellte Kämmerer Thorsten Brinker die Bereiche vor, die in die Zuständigkeit des Ausschusses fallen.

Die zeitliche Begrenzung der Sitzung war übrigens nur eine der zahlreichen Regeln des Konzeptes, das Bürgermeister Manfred Kluthe ausgearbeitet hat, um Präsenzsitzungen in Zeiten des Lockdowns auch weiterhin in der kleinen Turnhalle durchführen zu können.