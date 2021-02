Laer -

Auf das Ende des zweiten Lockdwons hoffen in diesen Tagen wohl alle Menschen, ganz besonders aber der Einzelhandel. Schließlich ist das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Geschäftsinhaberin Sigrid Dapper hat die Zeit genutzt, um ihr Schreibwarengeschäft zu renovieren, was bei laufendem Betrieb nicht möglich gewesen wäre. Zudem bietet sie mit ihren Mitarbeiterinnen einen Verkauf an der Ladentür an.