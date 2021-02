Laer -

Von Matthias Lehmkuhl

Seit Beginn der Corona-Pandemie finden großangelegte Hochzeitsfeiern und Partys nicht mehr statt. Die beiden harten Lockdowns sind Schuld, dass Karin Decker ihr Abend- und Brautmode-Unternehmen verkleinert. Ihr Geschäftslokal mit integrierter Änderungsschneiderei in Münster hat sie bereits geschlossen. Aber die Filiale an der Königstraße in Laer bleibt allen Gerüchten zum Trotz bestehen.