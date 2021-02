Sternsinger-Aktion bringt 4672 Euro ein

Lange war nicht klar, ob und unter welchen Bedingungen die Sternsinger-Aktion in diesem Jahr in Laer und Holthausen überhaupt stattfinden konnte. „Nun können wir mitteilen, dass trotz der Herausforderungen und besonderen Umstände ein stattlicher Betrag in Höhe von 4672 Euro für das Kindermissionswerk zusammen gekommen ist“, heißt es in einer Pressemitteilung des Pfarrbüros der Kirchengemeinde Heilige Brüder Ewaldi. Da zentral in der Bartholomäuskirche in Laer und in der Marienkirche in Holthausen gesammelt wurde, können die Spenden in diesem Jahr keinen Bezirken zugeordnet werden.

„Ein herzliches Dankeschön allen, die dieses tolle Ergebnis möglich gemacht haben. Ist es doch ein großes Zeichen der Solidarität, in diesen, auch für uns schwierigen Zeiten, an die Schwachen und Bedürftigen zu denken“, freut sich Seelsorgeteam über die hohe Spendenbereitschaft.