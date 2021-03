Laer -

Am kommenden Mittwoch (10. März) haben die Bürger in Laer die Möglichkeit ihr Großgrün zu entsorgen. So fährt die Firma Stenau im Auftrag der Gemeinde den Außen- und Innenbereich ab. Bis spätestens 6 Uhr am Abfuhrtag sollte der gebündelte Strauch-, Baum- und Heckenschnitt vor dem Grundstück stehen. Darauf weist die Gemeindeverwaltung hin.