„Schau mich an – Gesicht einer Flucht“

Laer/HOlthausen -

In verschiedenen Schaufenstern sowie in den Kirchen in Laer und Holthausen sind seit vergangener Woche große Porträts von Geflüchteten zu sehen. Unter dem Titel „Schau mich an“ zeigen Asylsuchende offen und mutig ihre Gesichter und erzählen ihre Geschichte. Darauf weist Laers Kulutbeauftragte Gudrun Homann in einer Pressemittelung hin. Dieser zufolge ist die mehrfach ausgezeichnete Wanderausstellung als Ehrenamtsprojekt im Asylkreis Haltern am See entstanden.