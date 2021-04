Über 2,4 Millionen Euro Überschuss

Laer -

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses präsentierte Kämmerer Thorsten Brinker den vorläufigen Jahresabschluss 2020, der überaus positiv ausfiel. Denn die Ewaldigemeinde erwirtschaftete einen Überschuss in Höhe von über 2,4 Millionen Euro. Allerdings resultiert das Plus aus Einmaleffekten, wie höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer, den Mehrverkauf von Grundstücken und Geld aus dem NRW-Stärkungspakt.