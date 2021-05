Drei verschiedene Standorte gefunden

Voraussichtlich werden noch in diesem Jahr an drei verschiedenen Standorten in der Gemeinde Laer Stellplätze für Wohnmobile ausgewiesen. Das zeigte sich im Bericht über den zuständigen „Runden Tisch“, den Dr. Silke May-Landgrebe während der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses abgab. Die sachkundige Bürgerin von Bündnis 90 /Die Grünen freute sich über die positive Entwicklung in den vergangenen drei Monaten. Diese sei besonders dem Einsatz des Bürgermeisters zu verdanken. So habe Manfred Kluthe ganz schnell zum „Runden Tisch“ eingeladen, der sich am 23. März zum ersten Mal getroffen hatte. Daran hätten sich auch einige ausgewiesene Fachleute beteiligt, die wüssten, was Wohnmobilisten bräuchten.

Zunächst habe die Runde acht bis neun Standorte im Blick gehabt und diskutiert, ob diese die erforderlichen Rahmenbedingungen erfüllten. Dabei habe man die Frage offen gelassen, ob Privatanbieter oder die Gemeinde Laer zum Zuge kommen sollten.

Beim zweiten Termin am 13. April hätte man in Kleingruppen weiter beraten. Schließlich seien drei Anbieter übrig geblieben, die noch in diesem Jahr loslegen könnten. „Alle Angebote haben ihren ganz eigenen Charakter und Charme“, meinte Silke May-Landgrebe.

Das gute Funktionieren des Arbeitskreises und das Engagement des Bürgermeisters lobte auch Christdemokrat Dr. Matthias Heuermann . Wie er berichtete, gäbe es einen Standort für Wohnmobile am Hof Volkermann in Laer. Dort könnten zwei Plätze eingerichtet werden.

Auch der Hof Oskamp wäre bereit, zwei Flächen für Wohnmobilisten zur Verfügung zu stellen. Vom dort befindlichen Bioladen könnten die Gäste sicherlich profitieren, was wiederum deren Betreibern zugute käme.

Einen dritten Standort könne es auf dem Hof Stegemann in Holthausen gäben. Dort befände sich eine schön gelegene große Fläche mit einem Streichelzoo. Zudem könnten die Stegemanns Wasser und Strom anbieten. Das Problem der Entsorgung sei allerdings noch endgültig zu klären, so Heuermann.

Die Frage nach dem Preis müssten die Anbieter klären. Dieser regele sich vermutlich über das Angebot und die Nachfrage, meinte eine Stimme aus der CDU-Fraktion.

Dass die Gemeinde den Prozess weiterhin begleiten wird, versprach der Bürgermeister, der das Fachgremium bat, dies ebenfalls zu tun. Die Kommune würde zudem ihren Beitrag leisten, wie hoch und in welcher Form konnte Kluthe allerdings noch nicht sagen.

Die Grünen hatten die Ausweisung von Wohnmobilstellplätzen beantragt, um die Gemeinde für Touristen attraktiver zu machen. Diese könnten wiederum als „Botschafter“ fürs Ewaldidorf unterwegs sein. Den bereits bestehenden Wohnmobil-Standort am Münsterdamm hatten die Grünen als denkbar ungeeignet eingestuft.