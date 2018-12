Sieben Beiträge für Wettbewerb liegen vor

Lengerich -

Mittels eines sogenannten freiraumgestalterischen Wettbewerb will die Stadt die Neugestaltung der Fußgängerzone in Gang setzen. Das Projekt ist Teil des Integrierten Stadtkonzeptes (Isek). Am Dienstag ist die Frist für die Eingabe von Konzepten abgelaufen. Beim Fachbüro in Dortmund, das den Wettbewerb mitbetreut, seien bislang sieben Wettbewerbsbeiträge eingegangen, informierte am Donnerstag Lengerichs Wirtschaftsförderer Jürgen Kohne. Es könnten aber noch mehr werden, „entscheidend ist ja der Poststempel“.