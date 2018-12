Eingeladen wird zu einer stimmungsvollen Musikveranstaltung unter dem Titel „Tannenduft und Kerzenschein“ am Freitag, 28. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Johanneskirche Stadtfeldmark, heißt es in einer Pressemitteilung des MGV.

Unter der musikalischen Gesamtleitung von Dirigent Andreas Oeljeklaus wird neben dem Chor das Bläserquintett Bunnen aus Löningen auftreten. Die fünf Blechbläser musizieren seit 30 Jahren zusammen und werden mit Weihnachtsmelodien an Flügel- und Tenorhorn, Trompete und Posaune einen musikalischen Glanzpunkt setzen, ist sich der MGV sicher.

Die „Heimatklang“-Sänger warten für die Konzertbesucher nicht nur mit Klassikern wie „Gloria in excelsis deo“ auf, sondern singen auch moderne Melodien bis hin zum beswingten Weihnachtsmedley von Götz Alsmann mit „Frosty, dem Schneemann“. An ihrer Seite können sich Sänger und Chorleiter wieder der einfühlsamen Klavierbegleitung von Chorpianist Marc Rogge sicher sein.

Auch nach dem Fest und mitten in der Weihnachtszeit wird die biblische Weihnachtsgeschichte im Programm nicht fehlen. Walter Heemann wird sie vortragen. Im Anschluss sind alle Gäste zum gemütlichen Glühweinumtrunk ins Gemeindehaus der Kirche eingeladen, teilt der Chor in seiner Presseinformation mit.

Den Konzerterlös und Spenden möchten die Setteler Sänger nutzen, um die ehrenamtliche Arbeit des Hospizvereins Region Lengerich zu unterstützen. Konzertkarten (zehn Euro) gibt es bei Ralf Krumme ( ✆ 0 54 81/99 70 83) sowie allen Sängern. Wer noch ein Geschenk zum Weihnachtsfest sucht und gleichzeitig etwas für den guten Zweck tun möchte, liegt mit einer Karte für dieses festliche Konzert „Tannenduft und Kerzenschein“ goldrichtig, wirbt Dirigent Andreas Oeljeklaus für die stimmungsvolle Musikveranstaltung am 28. Dezember.