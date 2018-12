Lengerich -

„Lengerich – Vergangenheit und Gegenwart“ – so heißt der Film, den Friedhelm A. Dölling im Sommer vorgestellt hat. Eine ausführliche Geschichtsdarstellung der Stadt von den Anfängen bis in die Gegenwart ist sein Anliegen gewesen, das er in zweijähriger Arbeit in die Tat umgesetzt hat.