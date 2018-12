Die Sicherheit für Radfahrer auf dem Teilstück der Ladberger Straße zwischen Bahnhofstraße und Ringeler Straße ist nach einem tödlichen Unfall auf die Agenda des Stadtrats gerückt. Nach Abwägen verschiedener Möglichkeiten sollte als praktikable Lösung die Ausweisung einer Alternativstrecke über die parallel verlaufenden Stettiner Straße und Schulebeyringstraße gewählt werden.

Damit wird es nichts, wie Wilhelm Möhrke in der jüngsten Sitzung des Stadtrats berichtete. Die Verkehrskommission habe sich mit dem Thema befasst. Die fehlende Beleuchtung in diesem Abschnitt bedeute keine Gefährdung für Fahrradfahrer, fasste der Bürgermeister das Ergebnis der Beratung zusammen.

Der Wunsch der Stadt, mittels Hinweisschildern auf die Parallelstraße hinzuwiesen, erlitt ebenfalls eine Abfuhr in der Verkehrskommission. Zum einen würden die Pedalritter durch die Hinweisschilder irritiert beziehungsweise würden sie nicht verstehen. Zum zweiten würden in den Parallelstraße geparkte Autos eine weitere Gefährdung für die Fahrradfahrer darstellen. Fazit: Die Regelung bleibt so, wie sie ist.