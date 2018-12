Entengrütze und Sense-Box

Bei einem Casting in der Windmöller & Hölscher Academy präsentierten die Schüler der fünfköpfigen Jury ihre Ideen. Die drei Preisträger, Schülerteams des Gymnasiums Augustinianum in Greven, der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln und der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule aus Saerbeck, wurden mit jeweils 2500 Euro ausgezeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Schüler setzen sich intensiv mit den Herausforderungen der heutigen Zeit auseinander, das machten die kreativen und anspruchsvollen Projektvorschläge mehr als deutlich. Insbesondere die Themen Klimawandel, Schutz der Umwelt und Ressourcen sowie Digitalisierung/Robotik standen im Fokus.

Das Spektrum reichte von der Anlage eines Schulgartens, um die Zusammenhänge in der Natur zu erforschen und dabei ein Bewusstsein für die Umwelt und deren Ressourcen zu entwickeln, bis zur Klimaforschung mit Hilfe eines Wetterballons einschließlich der fächerübergreifenden Aufbereitung der Ergebnisse für die gesamte Schulgemeinde.

Die Durchführung eines Robotik-Wettbewerbs mit selbstentwickelten Roboterfahrzeugen oder praktische Anwendungen mit einem Microcontroller waren weitere Projektideen, die präsentiert wurden. Rund 80 Besucher folgten interessiert dem Ausflug in die MINT-Welt, der von Olaf Heymann-Riedel, Geschäftsführer der W&H Academy, moderiert wurde.

Die Jury, bestehend aus Petra Mädel (Ausbildungsberaterin für gewerblich-technische Berufe bei der IHK Nord Westfalen), Jens Konermann (Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Kreis Steinfurt), Benjamin Kinski (W&H Academy) sowie Elisabeth Braumann und Florian Günther (Vorstandsmitglieder der Adelheid Windmöller-Stiftung), bewertete die Vorschläge anhand der Kriterien Anspruch, MINT-Bezug, Aufwand, Nachhaltigkeit, Originalität und Präsentation nach einem Punktesystem.

Mit dem Schülerpreis der Adelheid Windmöller-Stiftung für ausgezeichnete MINT-Projekte 2018/2019 wurden ausgezeichnet:

► Jan Uesbeck, Lukas Finke und Felix Kroner, Projektkursus der Q1 des Gymnasiums Augustinianum in Greven, für ihr Projekt „Vorkommen von Wasserlinsen und deren Verwendungsmöglichkeit“. Die drei Schüler wollen erforschen, inwieweit Wasserlinsen, besser bekannt als Entengrütze, sowohl zum Abbau unerwünschter Nebenprodukte aus Landwirtschaft und Biogasanlagen als auch als Dünger oder – als Alternative zu Mais – als Substrat für Biogasanlagen eingesetzt werden kann. Betreut werden die Schüler von Monika Sieger.

► Leander Schöne, Tom Adomeit und Kieran Smith, Klasse 8 der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln, mit ihrem Projekt „Die 3. Dimension“. Das Team wird betreut von Thorsten Freese.

► Bela Brockmann, Mia Bosse, Hilke Lubczyk, Jonathan Kuck und Lennart Witt, Klasse 9 der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule in Saerbeck, mit ihrem Projekt „Klimaforschung mit Hilfe der Sense-Box“. Betreuende Lehrerinnen sind Christa Werning und Esther Kuck.

Elisabeth Braumann und Florian Günther gratulierten den Preisträgern. „Wir freuen uns sehr über die gute Resonanz auf unsere Ausschreibung und sind immer wieder begeistert, welch tolle Ideen die Schüler präsentieren“, betont Elisabeth Braumann, Geschäftsführender Vorstand der Adelheid Windmöller-Stiftung. „Ein großer Dank geht auch an die engagierten Lehrkräfte und die Schulleitungen.“

Das Preisgeld von jeweils 2500 Euro ist für die Umsetzung des Projekts vorgesehen, die bis zum Ende des Schuljahres erfolgen muss. Vor den Sommerferien werden Vertreter der Stiftung und der Jury sich vor Ort ansehen, was aus den Projektideen geworden ist.

Neben den Preisträgern nahmen auch Schülerteams des Hannah-Arendt-Gymnasiums Lengerich, des Graf-Adolf-Gymnasiums Tecklenburg, des Gymnasiums Johanneum (Loburg) Ostbevern und des Berufskollegs Rheine an dem Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 11 teil.