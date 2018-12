Humor abseits ausgetretener Pfade

Er stellt sein neuestes Werk „Blut ist dicker als Glühwein – Schon wieder Weihnachten mit der buckeligen Verwandtschaft“ im Rahmen einer Lesung im Kulturforum, einer Stiftung der Stadtsparkasse, vor. Sehr zum Ergötzen der vielen, meist weiblichen Besucher, die mit zufriedenen Mienen nach Hause gingen.

„Ich muss Ihnen gratulieren. Sie haben den Mut gehabt, abseits von ausgetretenen Pfaden feinste Unterhaltung zu bieten. Eine wohltuende Abwechslung zu Weihnachtsmärkten, Weihnachtskonzerten und den vielen anderen Dingen, die das Bild in der Vorweihnachtszeit prägen“, bedankte sich Bürgermeister Wilhelm Möhrke, zugleich Vorsitzender des Kulturforums, beim Autor, der in Triest geboren wurde und schon seit längerer Zeit in Hamburg lebt.

Das Weihnachtsfest und alles Drumherum hat er schon in mehreren seiner Bücher aufs Korn genommen, aufs satirische wohlgemerkt. Wer geglaubt hatte, bei seinem neuesten Werk „Blut ist dicker als Glühwein“ könne es sich um einen Krimi handeln, der wurde schnell eines Besseren belehrt. Das Blut gefror keinem in den Adern. Eher schmerzte das Zwerchfell vor lauter Lachen.

Dietmar Bittrich kam so gar nicht daher, wie man es von einem Schriftsteller gewohnt ist. Er saß nicht hinter einem Tisch, den Kopf versenkt zwischen den Buchseiten. Ganz leger wickelte der schlaksige Hamburger sein Programm im Stehen ab, immer die Nähe zum Publikum suchend. Nicht steril, im Gegenteil. Er las seine Geschichten nicht, er erzählte sie. Mit Esprit, Humor und ab und an auch deftiger Satire. Dabei nahm er fast alles aufs Korn, was ihm zu Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft auf den Wecker ging.

Der Autor hatte seine Frau mitgebracht. Doch die saß nicht in der ersten Reihe, sondern weit hinten im Publikum. Ob sie es war, die er wegen ihres Spleens, einkochen zu wollen wie zu Großmutters Zeiten, durch den Kakao zog, war nicht zu erfahren. Aber er gestand ein: „Ich muss ihr immer gehorchen“.

Egal, ob Bittrich von Einkaufserlebnissen zur Weihnachtszeit erzählte, von Busfahrten mit Senioren, vom Bettenkauf mit seiner Frau oder vom Kinderkrippenspiel – das Publikum spendete Beifall auf seine Art: Mit nicht endenden Lachsalven. Natürlich nahm sich der Schriftsteller auch selber aufs Korn und stellte so den Besuch seiner eigenen Lesung in Frage. Vergebens: Besucherinnen und Besucher erfreuten sich an den humorvollen und satirischen Erzählungen von Dietmar Bittrich.

Einhellige Meinung: Es war ein wundervoller Abend. Die Zuhörer zogen zufrieden von dannen, aber nicht ohne sich vorher noch am Büchertisch mit „Blut ist dicker als Glühwein“ einzudecken. Als Geschenk für Weihnachten, natürlich handsigniert vom Autor.