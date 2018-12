Die Adressen derjenigen, denen es nicht so gut geht, erhalten die beiden Frauen durch die Kooperation mit Kindergärten. Wer was gespendet hat, bleibt anonym. Auf den Paketen, so erläutert Kathrin Keller von der AWO-Kita Münsterstraße, stehe nur, was sie enthalten. Aus diesen Angaben werde dann ermittelt, ob es eine Familie gebe, deren Kinder sich so etwas - in der Regel Spielzeug - gewünscht habe.

Aus ihrer täglichen Arbeit wissen die Erzieherinnen, welche Familien nicht auf Rosen gebettet sind. „Wo zu Weihnachten eigentlich keine Geschenke unter dem Baum liegen, wenn es den denn gibt“, beschreibt Saskia Wanke von der AWO-Kindervilla Rahestraße das Vorgehen. Diese Familien können sich in den Kindertagesstätten melden und werden auf eine Liste gesetzt - samt den Wünschen der Kinder.

Auch wenn es die 13. Aktion „Weihnachtspäckchen“ ist, ein Selbstläufer ist daraus nicht geworden. „Wir müssen immer noch arbeiten, um Spenden zu akquirieren, Leute zu überzeugen, etwas Gutes zu tun“, erzählt Birgit Wiethölter. Immer wieder werden sie und Kerstin Lindemann mit der Frage konfrontiert, ob denn nicht auch gut erhaltene Sachen als Geschenk verpackt werden könnten. „Wir haben lange darüber nachgedacht“, räumt Kerstin Lindemann ein. „Aber letztlich haben wir entschieden, dass diese Kinder einmal im Jahr auch etwas Neues haben sollen.“

Ein „riesiges Dankeschön“ sagen die beiden Frauen allen, die sich an der Aktion „Weihnachtspäckchen“ beteiligt haben. Insbesondere denen, die von Anfang an dabei sind.