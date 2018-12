Die Rückkehr der Abi-Bälle

„Mehr als die Hälfte der Verluste haben Jogi Löw und sein Team zu verantworten“, bilanziert Frank Lammert vom Vorstand der Bürgerstiftung Gempt. Bis Ende September hat sich das Minus auf 13816,62 Euro belaufen in der Addition von Bürgerstiftung und Gempt GmbH. „Wir hoffen, das Defizit bis zum Jahresende noch auf einen vierstelligen Betrag drücken zu können“, ergänzt Frank Lammert.

Doch er hat auch positive Nachrichten bei der Präsentation der Bilanz im Stadtrat zu verkünden. Aus dem Veranstaltungsbetrieb werden über 60 Prozent der Einnahmen erwirtschaftet. Als „sehr gut“ bewertet er dieses Ergebnis. Rund 150 Veranstaltungen finden jährlich im soziokulturellen Zentrum statt. Eine Zahl, die seit einem Jahrzehnt konstant ist.

Hallenmanager Michael Rottmann hält sich nur kurz bei der Fußball-WM auf. „Das war ein Schlag ins Kontor, weil die Halle für die Zeit der WM geblockt war“, erläutert er. Wäre das frühe Aus der Kicker vorhersehbar gewesen, hätten zwei andere Veranstaltungen stattfinden können.

In das neue Jahr blickt er zuversichtlich. Zum einen werden in der Gempt-Halle wieder Abi-Bälle stattfinden. Nach der Nullnummer in diesem Jahr sind zwei Veranstaltungen bereits gebucht, eine dritte könnte noch dazukommen. Fortgesetzt wird die in diesem Jahr gestartete Reihe „Bands im Bistro“. Sie ergänzt die Dauerbrenner Gempt Soireen, Jazz im Bistro, „Vorhang auf“ und Gempt Blues Session.

Im neuen Jahr startet der Veranstaltungsreigen am 2. Januar mit einem hochkarätigen Neujahrskonzert. Das Musiktheater „Alla Turka“ wird am 14. Januar seine Visitenkarte abgeben, am 31. März lädt die Philharmonie Münsterland zum Konzerterlebnis. Dazwischen findet die Messe „Klasse Klima“ am 2. und 3. Februar statt.

Hinter einem für den 17. Mai geplanten Jugend-Event steht noch ein Fragezeichen. „Die bisherige Resonanz tendiert gegen Null“, räumt Michael Rottmann ein. Geplant ist, Jugendlichen die Halle zur Verfügung zu stellen. „Die sollen dann sehen, was sie machen.“

Kommentar Preisanpassung ist überfällig ...

Hallenmanager Michael Rottmann hat gleich zwei sensible Themen beim Bericht über die Gempt-Halle angesprochen. Dass das soziokulturelle Zen­trum nicht in Konkurrenz zu den Gastwirten treten soll, ist bei der Gründung der Bürgerstiftung so festgelegt worden. Eine richtige Entscheidung, die weiter Bestand haben muss.

Anders sieht das bei den Nebenkosten aus. Seit der Eröffnung der Halle im Jahr 2004 sind diese Pauschalen nicht angerührt worden. Für die Nutzer schön, aber mit Blick auf den Zeitraum unverständlich. Da hätte längst etwas passieren müssen. Deshalb ist die Stiftung gut beraten, die Preise für Reinigung, Sicherheitsdienst etc. moderat anzupassen.

Damit wird die Gempt-Halle nicht zum Wirtschaftsbetrieb, der ein Plus erwirtschaftet. Auf die 150 000 Euro jährlich von der Stadt wird sie nie verzichten können. Andererseits ist sie zu einem wichtigen Werbeträger für Lengerich geworden.

Firmen und Privatleute werden eine Erhöhung der Nebenkostenpauschale verschmerzen können. Vereine zahlen eine ermäßigte Pauschale für die Nutzung eines Veranstaltungsortes, der in seiner Art als alte Industriehalle im weiten Umkreis einzigartig ist. Michael Baar

Warum denn im dritten Jahr keine Silvesterparty in der Gempt-Halle steige, will Klaus Reiher (CDU) wissen. „Bei der letzten Party haben wir nur 150 Karten verkauft, zu wenig, um die Ansprüche zu erfüllen“, erläutert der Hallenmanager. Zudem laufe im Centralhof eine Silvesterparty „und unsere Aufgabe ist es nicht, der Gastronomie Konkurrenz zu machen“, stellt Michael Rottmann fest.

Dafür dürfte im nächsten Jahr ein anderes Thema in den Fokus rücken. „Auf Dauer müssen wir über die Kosten nachdenken“, sagt er und nennt zwei mögliche Stellschrauben: Eintrittspreise anheben oder die seit der Eröffnung der Gempt-Halle im Jahr 2004 unveränderten Nebenkosten-Pauschalen anpassen.