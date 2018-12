Einstimmung auf die Feiertage

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5d eröffneten den Reigen der adventlichen Musik mit einem Hirtenlied und „Ihr Kinderlein kommet“. Heimke Tewes hatte mit ihnen diese Flötenstücke eingeübt.

Melodien von Mozart, aber auch der Klassiker „Jingle Bells“ erklangen in der voll besetzten weihnachtlichen Halle, intoniert von der Bläserklasse 5a unter der Leitung von Friederike Sachs. Die jüngsten Schüler des HAG präsentierten sich überzeugend und machten deutlich, wie sehr die musikalischen Fähigkeiten nach wenigen Monaten gewachsen sind.

Besinnliches fehlte an diesem Abend nicht. Marit Prigge, Vivien Lu und Finn Wiethölter aus der Klasse 7a spielten auf ihren Trompeten das traditionelle Stück „Das ist die Heilige Nacht“. Es schlossen sich flotte Rhythmen an: „The Hanukkah Song“ und „La Cucaracha“, präsentiert von der Bläserklasse 6a, versetzten das Publikum in begeisterten Jubel.

Der weihnachtliche Filmklassiker „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ war zur Freude der Zuhörer ebenfalls Teil des adventlichen Konzerts. Charlotte Kotzan aus der Klasse 7a überzeugte am Piano und begeisterte die Zuhörer. Evita Christoph aus der Jahrgangsstufe EF präsentierte mit ihrer beeindruckenden Stimme das Stück „Ridente la calma“ von Mozart und zog die Zuhörer in ihren Bann. Tosender Applaus belohnte diese wunderbare Leistung.

Das Repertoire der Juniorband erzeugte unter anderen mit Stücken wie „I follow him“ sowohl eine fröhliche als auch feierliche Atmosphäre. Auch in diesem Jahr verzauberte Nicole Reich (Jahrgangsstufe EF), in Begleitung von Jaqueline Schönemann (Piano) und Vincent Mackus (Drum), nach Angaben des Gymnasiums mit ihrem Gesang das Publikum verzaubern. „Every breath you take“ wurde mit großem Enthusiasmus und viel Herz dargeboten.

Elena Niggetiedt (Jahrgangsstufe Q2) überraschte das Publikum mit ihrer eigenen Bearbeitung eines klassischen Werkes von Johann Sebastian Bach. Sie präsentierte das Präludium aus der Cello-Suite zunächst auf klassische Weise und brachte dann ihre eigene Jazz-Version dieses Werkes zu Gehör. Die Zuhörer waren überwältigt und zollten durch viel Applaus großes Lob.

Weihnachtskonzert Hannah-Arendt-Gymnasium Lengerich 1/26 Eine schwungvolle Einstimmung auf die Weihnachtstage bescherten die Musiker des Hannah-Arendt-Gymnasiums den Zuhörern beim Weihnachtskonzert. Foto: Florian Hölzl

Das Saxofon, gespielt von Leandra Böckenholt, Noah Rücker (beide Klasse 7a), Losa Brinkmeier, Lera Niederquell, Sophie Poggemeier, Tom Lammers, Kaan Karakoc, Ben Wiegand (alle Klasse 8a), zeigte sich an diesem Abend ebenfalls als ausgesprochen festliches Instrument. Das Gefühl von „Fröhliche Weihnacht überall“ war durch die musikalisch überzeugende Darbietung in der Dreifachsporthalle zu spüren.

Die Concert Band lieferte dem Publikum einen weiteren Höhepunkt mit Werken wie „Rockin‘ around the Christmas tree“ oder „Let it snow“. Durch die schwungvolle Darbietung entstand vermutlich in den Köpfen des Publikums tatsächlich der Wunsch nach einem Winterwunderland.

„Uptown Funk“ zeigte abschließend noch einmal die große Vielfalt der musikalischen Beiträge, die die Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums an diesem Abend dem begeisterten Publikum präsentierten.

Ein stimmungsvoller Ausklang und zugleich Einstimmung auf die Weihnachtstage war das gemeinsam gesungene Lied „Stille Nacht“. In dieser feierlichen Stimmung endete das Konzert, für das sich Schulleiterin Angelika Heitmann bei allen Aktiven und Verantwortlichen bedankte, insbesondere bei den Musiklehrern Friederike Sachs, Heimke Tewes und Christian Raschdorf.