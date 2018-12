Ehrenamtliche sind enttäuscht

Anlass für die Pläne der Kirchengemeinde ist der Verkauf des Hauses. Sie will sich von der in die Jahre gekommenen Immobilie trennen. Und das gleich aus mehreren Gründen. So befinde sich die dritte Etage des MLH in einer besseren baulichen Verfassung als das Jugendhaus im Hook.

Zudem will die Kirchengemeinde nicht über mehrere Jahre zwei Immobilien finanzieren, zumal „die eine (Jugendhaus) nach wirtschaftlichen Grundsätzen kaum ausreichend ausgelastet ist, dazu noch saniert werden muss (Brandschutz), während die größere leer stehen würde (3. Etage im Martin-Luther-Haus)“, heißt es in einer Pressemitteilung des Presbyteriums. Das belaste die gesamte Gemeindearbeit finanziell, ein Aspekt, den das Gremium berücksichtigen müsse.

Dass am MLH keine Freiflüche für Spiele draußen zur Verfügung steht – aus Sicht des Presbyteriums kein so großes Problem. Bis zum Verkauf könne das Außengelände am Jugendhaus weiter genutzt werden. Zudem hätten weitere kirchliche Einrichtungen in Lengerich ihre Außengelände für Spielaktivitäten der Jugendarbeit angeboten.

Viertes Argument der Kirchengemeinde: Die Jugendarbeit, von der „der bedeutend größere Teil“ im MLH stattfinde, könne enger verzahnt werden als es jetzt bei der räumlichen Trennung möglich sei.

Was Pfarrerin Sibylle Liening, Vorsitzende des Presbyteriums, auf Nachfrage der WN einräumt ist die Tatsache, dass es derzeit keinen Kaufinteressenten für das Jugendhaus gibt. „In diesem Jahr wird sich wohl nichts mehr tun“, stellt sie nüchtern fest.

In der dritten Etage im MLH haben derweil die Bauarbeiten für die Umnutzung der einstigen Beratungsstelle für die Jugendarbeit begonnen. Schreibt das Presbyterium. Ob das wirklich der Fall ist – Sibylle Liening weiß es nicht. „Die Aufträge sind vergeben“, sagt sie im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Die Sanierung der Sanitärräume und die Schaffung einer Durchreiche von der Küche zum angrenzenden Gruppenraum sollten im Lauf des Januar erledigt werden, hofft sie.

Für den CVJM hieße das, bis spätestens Ende März das Jugendhaus zu räumen. Denn innerhalb von zwei Monaten sollen alle Jugendaktivitäten vom Jugendhaus ins MLH umziehen. So steht es in der Mitteilung des Presbyteriums. Und dort stünden neben der dritten Etage mit über 200 Quadratmetern Fläche plus Küche und Lagerraum „auch die anderen Räumlichkeiten des gesamten Gemeindehauses zur Mitnutzung zur Verfügung“.

Hört sich verlockend an? Für den CVJM nicht. Dass auf Dauer das Jugendhaus aufgegeben werden muss, steht für Matthias Groppe außer Frage. Allerdings, das betont der CVJM-Vorsitzende im Gespräch mit den WN, „erst wenn der Neubau des Martin-Luther-Hauses fertiggestellt ist“. Der Verein ist auf das Engagement ehrenamtliche Helfer angewiesen. Rund 25 Personen bilden den festen Stamm, erläutert er. Hinzu kommen weitere Freiwillige bei der Projektarbeit.

Kommentar Gestörte Kommunikation ...

Gute Argumente, davon sind evangelische Kirchengemeinde wie CVJM überzeugt, führen sie beide ins Feld. Finanziell spricht vieles für den Verkauf des Jugendhauses, emotional genau so viel dagegen. Aber ein Kaufinteressent ist nicht in Sicht.

Der Kern des Problems, das zeigt sich jetzt in der Debatte über die Immobilie, liegt in der schlechten Kommunikation. Diesen Schuh muss sich die Kirchengemeinde anziehen als Eigentümer des Jugendhauses. Statt gemeinsam mit dem CVJM nach einer Lösung zu suchen, wird dem Verein mitgeteilt, das Haus wird verkauft.

Ob Jugendarbeit in einer dritten Etage, wie sie im Martin-Luther-Haus dann erfolgen soll, Sinn macht? Erste Voraussetzung wäre, gemeinsam ein Raumkonzept zu entwickeln. Doch schon da hapert es. Die Toiletten sanieren, eine Durchreiche von der Küche schaffen – von einem großen Gruppenraum ist keine Rede. Den gibt es nicht in der ehemaligen Beratungsstelle.

Kirchliche Jugendarbeit mit Kindern ab sieben Jahren bis zu jungen Erwachsenen leistet der Verein und arbeitet so im Sinn und Auftrag der Kirchengemeinde. Wenn die auf ihre Verantwortung für 11 000 Gemeindeglieder verweist, sollte sie eins nicht vergessen: Die haben viele verschiedene Interessen – von der Kirchenmusik bis zur Seniorenarbeit. Und wollen sich einbringen, gehört und vor allem wertgeschätzt werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zu Recht. Michael Baar

Seine Sorge: „Es wird schwer, die Ehrenamtlichen bei der Stange zu halten.“ Etliche hätten ihm schon nach der Novembersitzung des Presbyteriums signalisiert, bei einem Umzug in die dritte Etage ihr zeitliches Engagement begrenzen zu wollen. Deren Meinung decke sich mit der des Jugendausschuss der Kirchengemeinde. Dieses Gremium habe einstimmig dafür votiert und dem Presbyterium empfohlen, den CVJM so lange im Jugendhaus arbeiten zu lassen, bis der MLH-Neubau fertig sei. „Das erspart uns einen doppelten Umzug.“

Was aus seiner Sicht viel schwerer wiegt: „Die Ehrenamtlichen fühlen sich abgebügelt, im Moment herrscht große Enttäuschung über das Vorgehen der Kirchengemeinde und des Presbyteriums.“ Matthias Groppe vermisst eine offene Kommunikation und eine Wertschätzung für das, was die Ehrenamtlichen leisten.

Immerhin habe die evangelische Kirchengemeinde vor knapp vier Jahrzehnten den CVJM mit der Jugendarbeit betraut. Es sei immer eine offene Zusammenarbeit gewesen. Doch jetzt, daraus macht der Vorsitzende des Vereins keinen Hehl, sei wenig Vertrauen seitens der Kirchengemeinde und des Presbyteriums zu spüren. Auch wenn dessen Mitglieder „durchaus die emotionale Bindung besonders der langjährigen Mitglieder des CVJM“ wahrnehmen, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Dass der Verein beim Krippenmarkt 360 Unterstützer-Unterschriften für den Verbleib im Jugendhaus gesammelt hat, weitere über 200 Unterstützer eine Online-Petition gezeichnet haben – für die Kirchengemeinde kein Argument. „Wir tragen Verantwortung für über 11 000 Gemeindeglieder“, sagt Sibylle Liening, „nicht nur für ein paar CVJM-Mitglieder.“

Eine Alternative in Form der Anmietung einer geeigneten Immobilie sieht Matthias Groppe für den CVJM nicht. Zwar habe es Gedankenspiele in diese Richtung gegeben, „aber für einen kleinen Verein wie uns wäre das ein riesiges Finanzierungsproblem“, stellt er fest.

In einem lässt er sich durch die ganze Diskussion nicht beirren – am Ziel des CVJM: „Wir wollen die Basis für eine weitere langfristige Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde. Einfach zur Tagesordnung übergehen, das geht nicht.“ Ein erster Schritt dahin soll am Freitagabend getan werden. Dann setzt sich der CVJM-Vorsitzende mit zwei der vier Pfarrer der Kirchengemeinde an einen Tisch.