Die Samstags- und Montagspost steckt erst am Dienstag im Briefkasten, die Briefträger sind überfordert. Zwei Vorwürfe, die ein Lengericher gegenüber der Redaktion äußert. Die hat – zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten – bei der Post nachgefragt.

In der Tat, die Firma mit dem Horn als Logo hat in Lengerich derzeit Probleme bei der Zustellung. „Wir haben krankheitsbedingt viele Ausfälle, ungewöhnlich viele“, erläutert Rainer Ernzer. Derzeit sei es jeden Tag eine Herausforderung, alle Zustellbezirke in der Stadt zu besetzen.

Deshalb sei es „leider nicht auszuschließen, dass es Ausfälle bei der Zustellung gibt“, bedauert der Pressesprecher. Und das, obwohl seine Kollegen „einen Riesen-Job machen, aber irgendwann kommen die auch an ihre Grenzen“, wirbt er um Verständnis und bittet die Kunden um Entschuldigung.

Wenn es Verzögerungen gebe, liege das oft daran, dass die Zusteller an ihre Grenzen gestoßen seien. „Die machen dann am nächsten Tag dort weiter, wo sie am Abend davor aufgehört hatten“, beschreibt er die Vorgehensweise.

In einem Punkt hält er der Kritik des Lengerichers – „Montags wird seit längerer Zeit keine Briefpost mehr ausgeliefert“ – eine Beobachtung entgegen: „Seit langer Zeit werden samstags kaum noch Briefe eingeworfen. Privatleute schreiben immer weniger und Firmen geben ihre Post freitags auf.“ Blieben samstags die Briefkästen leer, wirke sich das montags auf die Zustellung aus.

Bereits Mitte Oktober hatten die WN schon einmal über Mängel bei der Postzustellung berichtet. Seinerzeit hatten eine Reihe von Bürgern aus Lengerich und Tecklenburg gegenüber der Lokalredaktion geschildert, dass Briefe und Pakete bei ihnen nur unregelmäßig und mit Verspätung ankommen würden. Auch da hatte Post-Sprecher Rainer Ernzer auf einen hohen Krankenstand bei den Zustellern als Grund verwiesen.