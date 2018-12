Hilfe im Auftrag der Regierung

Einer der auszog, um das Operieren zu lehren: Das ist Dr. Klaus Osterhues. Der Orthopäde ist seit mehreren Jahren im (Un-)Ruhestand und weltweit unterwegs, um in abgelegenen Regionen seine Kenntnisse über bestimmte Untersuchungs- und Behandlungstechniken an Arztkollegen weiterzugeben. Jüngst war der Lengericher in China, um dort Medizinern die Gelenkspiegelung beizubringen. Und wenn einer in fremde Gefilde auszieht, hat er danach in seiner Heimat so einiges zu erzählen.

Organisiert wurde der dreiwöchige Aufenthalt in der Klinik von Jincheng, in der Provinz Shanxi rund tausend Kilometer südlich von Peking gelegen, durch die Organisation „ Senior Experten Service“ (SES). Diese vermittelt ehrenamtlich agierende Fachkräfte aus allen Bereichen. Die chinesische Klinik stellte die Anfrage an den SES, um Hilfe bei der speziellen Behandlungsmethode zu bekommen. „Es war ein offizieller Auftrag der chinesischen Regierung“, erklärt Dr. Klaus Osterhues. Dadurch konnte er sich, im Gegensatz zu Touristen, frei im Land bewegen und hatte einen „Freifahrtschein“, wie der Mediziner mit einem Augenzwinkern sagt.

Obwohl das Krankenhaus in Jincheng, immerhin eine Zwei-Millionen-Großstadt, über eine tolle neue Einrichtung verfüge, „konnte keiner damit umgehen“, erzählt Osterhues. Zwar werde die Methode der Arthroskopie in der Metropole Peking bereits angewandt, allerdings werde das Wissen zwischen den Kliniken nicht weitergegeben, so der Lengericher. „Es gibt dort, anders als in Europa, keinen Wissenstransfer“, sagt der Arzt, der zuletzt am Mathias-Spital in Rheine gearbeitet hat. „Das hat vermutlich mit Konkurrenzdenken zu tun“, vermutet der Orthopäde.

Und es existieren noch einige weitere Unterschiede zu den hiesigen Verhältnissen. „Die Krankenkassen zahlen nur etwa 70 Prozent der Behandlungskosten“, erläutert Klaus Osterhues die Regeln des Gesundheitssystems. „Viele können sich solch eine Operation dann gar nicht leisten.“ In der Folge heißt das: „Die Patienten kommen erst dann, wenn es gar nicht mehr anders geht“, hat er erfahren. Zudem stünde die Bevölkerung Operationen eher vorsichtig gegenüber. Die Preise der Behandlungen werden direkt am Eingang der Klinik in einer Liste aufgeführt. „Transparenz nennt man das dann“, so der ehrenamtlich Aktive.

Die Zahl der Patienten, die von Osterhues in der 500-Betten-Klinik operiert werden wollten, war groß. „Viele sind meinetwegen gekommen“, berichtet er von seinen Sprechstunden. Da das Krankenhauspersonal mit ihm nicht in englischer Sprache kommunizieren konnte, war er auf die Begleitung einer einzigen Krankenschwester angewiesen. Osterhues untersuchte und behandelte die Patienten mit der Gelenkspiegelung, die hier schon seit Jahrzehnten durchgeführt wird. Er ging bei den Visiten mit und ließ die Orthopäden der Klinik an all seinen Arbeiten teilhaben.

Die Gastfreundlichkeit, die er während seines Aufenthaltes spürte, habe ihn sehr beeindruckt. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, meint der Unfallchirurg, der auch schon für die Organisation „German Doctors“ in Nepal gearbeitet hat. So habe er einiges vom Land sehen können. Während einer zweiwöchigen Verlängerung habe er dies gemeinsam mit seiner Frau noch ausdehnen können. Dass dies nicht sein letzter Aufenthalt in China war, steht für den 69-Jährigen bereits fest. „Ich habe schon das nächste Angebot“, kündigt er eine erneute Reise an.

Vermutlich im Frühjahr nächsten Jahres steigt er wieder in den Flieger in Richtung Ostasien.