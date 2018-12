Zu den Kobolden des Waldes

Der Winter verlockt nicht immer dazu, die warme Wohnung zu verlassen und sich zu einem Gang in die Natur aufzuraffen. Doch gerade in dieser Jahreszeit, die trotz Klimawandels manchmal sogar auch noch in unseren Breiten für Eis und Schnee sorgt, lassen sich interessante Beobachtungen machen.

Ob man im Teutoburger Wald zum Beispiel auf dem Hermannsweg wandert, den Wegen und Pfaden rund um die Vortlage folgt, die Landschaft in der Talaue Haus Marck genießt, von den Rändern aus in die Kalksteinbrüche von Lengerich schaut oder ganz einfach das Leben in den Gärten beobachtet – es ist überall nicht so leblos, wie es auf den ersten Blick scheint. Die Natur lässt sich jetzt nach dem Laubfall gut in die Karten schauen, da sich die Wildtiere und Vögel nicht mehr so gut verstecken können.

Die Zugvögel haben die Region zwar verlassen, aber manchmal haben sich zu den verbliebenen, heimischen Arten Gäste aus dem hohen Norden gesellt. Truppweise ziehen jetzt Bergfinken, Wacholder- und Rotdrosseln umher, um hier den Winter zu verbringen.

Solange die Gewässer nicht zugefroren sind, kann der Naturfreund gerade an diesen Stellen zahlreiche Wasservögel beobachten. Verschiedene Entenarten sowie Bläss- und Teichhühner sind oft zu entdecken, eventuell auch ein Graureiher oder der im Sonnenlicht funkelnde Eisvogel, der sich gelegentlich sogar in naturnahen Gärten am Gartenteich blicken lässt.

In der weiten Feldflur fallen besonders in der dunklen Jahreszeit die im Tecklenburger Land überwinternden Tierarten auf. Fasane, Hasen, Wildkaninchen und Rehe stehen auch tagsüber oft auf freien Flächen, um zu äsen. Auffällig weiß leuchtet das Gefieder des Seidenreihers, der seit einigen Jahren vermehrt beobachtet werden kann. Zeitweise gesellen sich auch Mäusebussarde oder die nordischen Raufußbussarde dazu, die sich auf einer Erhöhung niederlassen und von dort aus nach Mäusen oder anderen Kleintieren Ausschau halten. Auffällig sind beim Mäusebussard die Unterschiede in der Färbung des Gefieders, dessen Farbe von fast weiß bis dunkelbraun variieren kann.

Im Teutoburger Wald können Wanderer oft unverhofft auf die Bewohner des Waldes treffen. Meist verlaufen diese Begegnungen sehr überraschend und enden mit der Flucht der Tiere. Während Rehe und das imposante Damwild den Menschen vor seinem Erscheinen längst gewittert haben und sich einer direkten Begegnung entziehen, lassen sich die Kobolde des Waldes, die Eichhörnchen, schon eher beobachten und selten stören.

Frei stehende Leitungsmasten, Wiesenpfähle und Bäume werden von den Greifvögeln gerne genutzt, um von dort aus die Umgebung zu beobachten. Manchmal hat sich sogar eine Waldohreule niedergelassen, die die Tage ansonsten oft im Schutz dichter Bäume gemeinsam mit anderen Artgenossen in sogenannten Schlafgemeinschaften verbringt. Wer im Dezember und Januar in der Dämmerung unterwegs ist und aufmerksam lauscht, wird beispielsweise im Exterheider Tal die auffälligen Balzrufe des Waldkauzes und des Uhus hören, deren Brutzeit in den Wochen darauf beginnt.

Allerdings lassen sich diese und andere scheuen Tiere nur betrachten, wenn man sich entsprechend verhält. Angeregte Unterhaltung, laute Musik und weithin leuchtende Kleidung sorgen dafür, dass sich kein Lebewesen zeigt. Wer sich jedoch möglichst ruhig und unauffällig bewegt und aufmerksam die Umgebung beobachtet, wird schon eher die kleinen und großen Bewohner der heimischen „Wildnis“ entdecken.