Die Lokalredaktion hat ausgewählt

Anfang August beginnt der Betrieb in zwei neuen Kitas. Die DRK-Einrichtung Rabauki (Foto) ist provisorisch in der ehemaligen Sparkassenfiliale in Hohne untergebracht. Die Weltenbummler des Jugend-und Familiendienstes Rheine finden in der Grundschule in Hohne ein Dach über dem Kopf.