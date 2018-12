Neue Lebensperspektive für Nooria

Die Zukunft schien für Nooria schon vorbei, bevor sie begonnen hatte. Vor sechs Jahren schlug eine Granate in ihr Elternhaus in Afghanistan ein. Ihre Mutter und die Brüder kommen ums leben. Das Mädchen überlebt schwer verletzt. Verletzungen an der Wirbelsäule, ihre Hüfte ist gebrochen, ein Bein zertrümmert. Daraus resultiert eine Beinverkürzung, es entwickelt sich eine Fehlstellung des Beins. An eine fachgerechte medizinische Versorgung ist in ihrer Heimat nicht zu denken.

„Endlich bin ich kein Monster mehr und kann vielleicht bald in das Steinhaus in Kabul gehen“, jubelt sie heute, sechs Jahre später. Sie sitzt auf einem Bett in der Helios-Klinik Lengerich. Dort ist sie von Chefarzt Dr. Stefan Garmann operiert worden, unterstützt von Professor Dr. Christian Götze, Direktor der Unversitätsklinik für Allgemeine Orthopädie an der August-Viktoria-Klinik in Bad Oeynhausen. Bei der komplizierten Operation wurde nach Angaben der Helios-Klinik eine speziell angefertigte Endoprothese eingesetzt.

Nach dem schrecklichen Ereignis in Afghanistan hatte sich eine Tante von Nooria um das Mädchen gekümmert und zu sich in die Hauptstadt Kabul geholt. Durch den Verein „Kinder brauchen uns“ wurde es für Nooria möglich, nach Deutschland zur Behandlung zu kommen. Die Hilfsorganisation lässt in Afghanistan durch eigene Ärzte untersuchen. Diese empfehlen dann, ob eine Behandlung in Deutschland Aussicht auf Erfolg verspricht.

„Kinder brauchen uns“ Der Verein „Kinder brauchen uns“ koordiniert seit 2002 humanitäre Hilfen für Kinder aus Afghanistan in der Form, dass ihnen eine kostenlose medizinische Versorgung in Deutschland zugänglich gemacht wird. Während der Zeit, in der sie von zu Hause fort sind, leben sie in Gastfamilien, die vom Verein ausgewählt und vermittelt werden. Nach dem Aufenthalt in Deutschland gehen die Kinder zurück in ihr Heimatland, in ihre Familien.Über 400 Kindern wurde nach Angaben des Vereins in den vergangenen fünf Jahren geholfen, sodass sie eine Chance für ihr Leben bekommen haben und mit neuen Perspektiven vor ihrer Zukunft stehen. Diese medizinischen Projekte werden ausschließlich aus Spenden finanziert. ...

Die entscheidende Hürde vor dem Abflug nach Deutschland wurde ebenfalls überwunden. „Kinder brauchen uns“ ist darauf angewiesen, dass die Kosten für Operationen sowie stationäre Versorgung von den jeweiligen Krankenhäusern übernommen werden. Diesem Hilfeersuchen des Vereins ist die Helios-Klinik nachgekommen.

Da das Hüftgelenk von Nooria komplett zerstört war, hat das Team um Stefan Garmann in einer zweistündigen Operation eine speziell für das Mädchen angefertigte Hüftprothese eingebaut. Ebenfalls erforderlich war nach Angaben der Klinik, ein Stück Knochen aus dem Oberschenkel der Elfjährigen zu entfernen. Grund dafür war die starke Verkürzung des einen Beins und ein dadurch drohender bleibender Nervenschaden.

Parallel zu den Vorbereitungen auf die Operation, den Eingriff und die Nachsorge hat sich das Stationspersonal in einem weiteren Bereich für Nooria stark gemacht. Neben der fürsorglichen Pflege wurden im Kollegenkreis Spenden, Kleidung und Spielzeug für das Mädchen gesammelt. Was es der Elfjährigen besonders angetan hat: Glitzerschuhe und alles, was mit einem Einhorn versehen ist. In ihrem Stationszimmer schwebte ein entsprechender Luftballon über ihrem Bett.

Ein großer Moment war es für Nooria, eine Woche nach der Operation zum ersten Mal sei Jahren wieder aufrecht gehen zu können. Mit guten Heilungschancen hat sie inzwischen die Helios-Klinik verlassen und ist bei einer Gastfamilie aufgenommen worden. Bis zur Rückkehr in ihre Heimat wird sie noch einmal eingehend von Stefan Garmann untersucht werden.

„Nooria hat nun die Chance, ein weitestgehend selbstständiges Leben führen zu können“, freut sich der Chefarzt. Ohne die Operation wäre sie ihr Leben lang auf fremde Hilfe angewiesen. Ihr Vater sei überglücklich gewesen, als er erfuhr, dass seine Tochter wieder laufen kann.

Die Elfjährige freut sich, endlich in die Schule gehen zu können. Das wird das „Steinhaus Kabul“ sein, eine Einrichtung des Vereins „Kinder brauchen uns“. Dort erhalten die Kinder Verpflegung, Kleidung und Bildung. Etwas schüchtern antwortet Nooria auf die Frage, was sie werden möchte: „Am liebsten Krankenschwester in Deutschland – hier ist es so schön grün überall.“