Mutterseelenallein im Granathagel

Was nicht verwundert, wenn man weiß, dass das vor 28 Jahren in der somalischen Hauptstadt „abgebrannte“ Feuerwerk von Maschinengewehren und großkalibrigen Geschützen ausging. Und der Lengericher saß mutterseelenallein in der deutschen Botschaft.

Aber der Reihe nach: Im September 1988 kommt Hans-Ulrich Duwendag in die damals noch bundesdeutsche Vertretung im Land am Horn von Afrika. Zuvor war der heute 74-Jährige an der deutschen Botschaft in Seoul tätig gewesen. „Mir war klar, dass das kein erholsamer Job wird“, blickt er im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten zurück. Militärische Auseinandersetzungen mit Rebellengruppen im Land habe es schon gegeben, allerdings im Süden und in der Zentralregion.

Das ändert sich im Juli 1990 bei einem Auftritt des somalischen Präsidenten Siad Barre in einem Fußballstadion. Als er ausgebuht wird, richten seine Sicherheitskräfte ein Blutbad unter den Besuchern an. Danach rückt der Präsidentenpalast ins Visier der Rebellen. „Das passte mir gar nicht, denn sowohl die Botschaft wie auch meine Dienstwohnung lagen in unmittelbarer Nähe des Palastes“, erinnert sich der Lengericher. Zumal der Präsident seinen Amtssitz zur militärischen Befehls- und Feuerzentrale der Regierungstruppen machte.

Zum Jahresende hin wird die Lage ungemütlich. Der Strom fällt oft aus, Wasser gibt es seit Jahresbeginn nur noch per Tankwagen-Lieferungen. „Lokale Hilfskräfte haben das Wasser in alte Ölfässer und andere Behälter auf dem Dach gepumpt. Zudem war jede Dienstwohnung mit einem Notstrom-Aggregat und Dieselkraftstoff ausgerüstet worden“, erläutert Hans-Ulrich Duwendag die Vorsorgemaßnahmen. Elektrizität war für die Sende- und Empfangseinrichtungen der Botschaft unverzichtbar. Doch im Dezember bricht die Wasserversorgung per Laster zusammen. „Wir mussten tagelang auf Wasser verzichten.“

Auf die Arbeit hat das zunächst kaum Einfluss. „Am 30. Dezember habe ich mit dem Kassen-Vierteljahresabschluss begonnen“, erinnert sich der Diplomat. Nachts schläft er auf dem Flachdach seiner Dienstwohnung – „am Morgen wurde ich von lauten Panzerketten-Geräuschen geweckt. Ich war sofort hellwach und gab per Funkgerät Alarm für die Botschaftsangehörigen: Delta Uniform an alle: Panzer vor dem Präsidentenpalast.“ Unwillkürlich hebt er die Stimme. Der damalige Geschäftsträger der Botschaft reagiert umgehend: „Keiner kommt zur Botschaft.“

Eine klare Ansage, aber da ist ja noch der Kassenabschluss, der Hans-Ulrich Duwendag keine Ruhe lässt. Die Panzer sind längst weg, als er gegen 10 Uhr seinen Tagwächter zum Palast schickt. Der soll die schwer bewaffneten Regierungstruppen bitten, den Deutschen zur Botschaft gehen zu lassen. Das wird ihm gestattet.

„Wenn ich geahnt hätte, dass ich dort bis zum 5. Januar in der Falle sitze . . .“ – er beendet den Satz nicht. Am Nachmittag des Silvestertages setzt das Feuer von Maschinengewehren und Geschützen ein. Die Stromversorgung bricht zusammen. Hans-Ulrich Duwendag sitzt in der Botschaft fest – mutterseelenallein. „Zum Glück hatte ich morgens noch das Notstromaggregat betriebsbereit gemacht.“

Der Lengericher sitzt in der zweiten Etage der Botschaft vor dem Kurzwellen-Transceiver, in den nächsten Tagen die einzige Verbindung zur Außenwelt, in diesem Fall die Botschaft in Addis-Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. Per Handfunksprechgerät instruiert ihn sein Kollege Harald Schindler – „der hatte sich in der amerikanischen Botschaft in Sicherheit gebracht“ –, wie das Gerät zu bedienen ist.

Einige Flaschen Bier beruhigen am Abend nicht nur die Nerven, sondern lassen ihn vor dem Funkgerät einnicken. „Moskito, warum melden Sie sich nicht?“ Dieser Ruf aus Addis-Abeba lässt Hans-Ulrich Duwendag hochschrecken. „Die hatten wohl schon eine Weile versucht, mich zu erreichen“, schmunzelt er. Zwei Aufgaben hat er zu erledigen: Alles vernichten, was nicht in falsche Hände gelangen darf, und Berichte über die Lage in Mogadischu – die per Handfunksprechgerät übermittelt wurden – aufzuschreiben und nach Äthiopien weiterzuleiten.

Am Neujahrstag nehmen die Gefechte zwischen Rebellen und Regierungstruppen zu. Scharfschützen liegen auf der Lauer. „Ich bin frühmorgens zum Notstromaggregat gekrochen, haben Diesel nachgefüllt, und bin dann wieder zurückgekrochen“, beschreibt er die gefährliche Lage. Im Kopf überschlägt er schon, wie lange der Treibstoff noch reichen wird.

In einer Feuerpause linst der Lengericher durch das Eingangstor der Botschaft – und wird sofort angerufen. Ein Mann ist auf der Straße von einem Scharfschützen angeschossen worden, hat eine Bauchwunde erlitten und soll auf einem Brett abtransportiert werden. „Ich wurde gebeten, ihn in die Botschaft aufzunehmen. Aber ich konnte ja medizinisch nichts machen und außerdem durfte niemand aufs Gelände.“ Es ist Hans-Ulrich Duwendag heute noch anzuhören, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist.

In den nächsten Tagen ist er nachts sehr aktiv: Akten und Verschlüsselungsmaterial, Visa und Reisepässe vernichten. Mit Verschlüsselungsgerät der Botschaft, Geldscheinen in Landeswährung, den Dollar-Reserven, Kassenbelegen und Akten werden vier Kuriersäcke voll. Die verstaut er im Geländewagen der Botschaft. Zurück bleiben umgerechnet zwei Cent Kleingeld, „für Plünderer“, lacht er.

Am Samstag, 5. Januar, nutzt der Diplomat eine Feuerpause und rast mit dem Geländewagen zu einem wenige Hundert Meter von der Botschaft entfernt wohnendem Italiener. Über Funk war diese Gelegenheit abgesprochen worden. Hans-Ulrich Duwendag bleibt nur kurz dort. Am Nachmittag geht´s in einem Konvoi zum Flughafen. „Vorweg der italienische Botschafter in einem kleinen Fiat, ein Mitarbeiter hielt eine an einem Besenstiel befestigte italienische Fahne aus dem Wagenfenster“, muss er unwillkürlich lächeln, wenn er daran zurückdenkt.

Doch es wird nichts mit dem Flug in die Sicherheit. Unter anderem die vier Kuriersäcke erweisen sich als Hindernis. Zwei weitere Tage muss der Lengericher in der italienischen Botschaft ausharren. „Auch wenn ich auf Steinboden liegen musste, ich habe herrlich geschlafen“, erzählt er. Zwei Tage später, am 7. Januar, besteigt Hans-Ulrich Duwendag eine italienische Maschine, verlässt Mogadischu und erreicht über Mombasa/Kenia am 8. Januar mit einer Bundeswehr-Boeing Köln.

Wochen später erfährt er, dass sowohl die Botschaft als auch seine Dienstwohnung geplündert wurden. Einige Fotonegative sind das Einzige, was ihm ein Schweizer Entwicklungshelfer von dort mitbringt. „Das war alles, was mir damals geblieben ist: die Kleidung, die ich anhatte, und diese Negative.“