Um 2.38 Uhr in der Neujahrsnacht waren die Einsatzkräfte zu dem Wohnhaus in der Straße Am Mühlenbach gerufen worden. In einer Garage waren diverse Gegenstände in Brand geraten, darunter auch mindestens eine Mülltonne.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Bewohner des Hauses Polizeiangaben zufolge Löschversuche mit einem Gartenschlauch unternommen. Der Brand wurde schließlich durch die Feuerwehr rasch gelöscht und größerer Sachschaden verhindert. Ein in der Garage stehendes Auto wurde nicht beschädigt, lediglich die Wände und die Decke innerhalb der Garage seien durch den Brand mit Ruß beaufschlagt worden, wie die Polizei auf Nachfrage informierte.

Der Bewohner, der die Löschversuche unternommen hatte, erlitt dabei leichtere Verletzungen. Neben einem Rettungswagen war im weiteren Verlauf auch ein Notarzt im Einsatz, die Person verliebt jedoch nach einer ersten Behandlung in einem Rettungswagen schließlich an der Einsatzstelle und musste nicht in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden. Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Beamten werden die Brandstelle dazu noch einmal genauer in Augenschein nehmen, wie die Polizei-Leitstelle in Steinfurt am Dienstagmittag auf Nachfrage mitteilte. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten unterdessen noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.